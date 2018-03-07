Нотариусы наделены правом представлять электронные документы для госрегистрации юрлица и ИП

7 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Подать документы для государственной регистрации юридического лица и индивидуального предпринимателя теперь можно и через нотариуса, сообщил БЕЛТА помощник председателя Белорусской нотариальной палаты Артур Стрех.

Нотариус направляет документы в регистрирующий орган через веб-портал Единого государственного регистра юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.

Обратиться за совершением такого нотариального действия могут как учредители (участники) создаваемого юридического лица, так и их представители. Нотариусу необходимо представить те же документы, которые представляются в регистрирующий орган. Документы, кроме заявления о госрегистрации, которое необходимо заполнить на бумаге, могут быть представлены нотариусу как на бумажном носителе, так и в электронном виде.

В этом случае получить документы, являющиеся результатом рассмотрения регистрирующим органом заявления о госрегистрации, заявители также смогут у нотариуса.

За представлением электронных документов для государственной регистрации можно обратиться в любую нотариальную контору и бюро. Госпошлина в случае представления нотариусом электронных документов для госрегистрации в регистрирующий орган не уплачивается. За направление нотариусом электронных документов для государственной регистрации уплачивается нотариальный тариф, который ниже размера госпошлины, которую нужно уплатить при подаче документов непосредственно в регистрирующий орган.

Полный список нотариальных контор и нотариальных бюро, а также время их работы можно уточнить на сайте Белорусской нотариальной палаты belnotary.by.-0-