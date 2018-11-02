Новая лотерея "Евроигра" учреждена в Беларуси

2 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Республиканская мгновенная лотерея "Евроигра" учреждена в Беларуси. Соответствующее постановление Министерства спорта и туризма от 24 октября 2018 года №64 опубликовано на Национальном правовом интернет-портале , сообщает БЕЛТА.

Лотерея выпускается сериями, призовой фонд будет составлять не менее 45% и не более 50% средств от общего объема реализации билетов. Игроки смогут обменять комплект из десяти невыигрышных билетов с одним стертым игровым полем "Ставка" на один новый.

Организатором "Евроигры" выступит РУП "Национальные спортивные лотереи". Цель лотереи - получить дополнительные денежные средства на развитие физической культуры и спорта, в том числе олимпийского и паралимпийского движения. Срок проведения розыгрышей - пять лет с момента регистрации в государственном реестре лотерей.

Постановление вступает в силу после официального опубликования.-0-