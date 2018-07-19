Новая редакция закона о донорстве крови и ее компонентов вынесена на общественное обсуждение

19 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Проект закона "Об изменении законов по вопросам донорства крови и ее компонентов" вынесен на общественное обсуждение, сообщил корреспонденту БЕЛТА директор РНПЦ трансфузиологии и медицинских биотехнологий Федор Карпенко.

Текст законопроекта размещен на сайте Палаты представителей Национального собрания и РНПЦ трансфузиологии и медицинских биотехнологий. Принять участие в его обсуждении можно, направив свои предложения на электронный адрес n_reut@house.gov.by.

Кроме того, в каждом регионе до 31 июля пройдут встречи с донорами, представителями общественных организаций. "Мы расскажем о положениях новой редакции закона о донорстве крови и ее компонентов. Во встречах, которые пройдут на базе областных станций переливания крови, центральных поликлиник, также примут участие депутаты Палаты представителей, специалисты РНПЦ трансфузиологии и другие медицинские работники, не связанные со службой крови", - отметил Федор Карпенко.

Законопроект предполагает переход к 100-процентному добровольному безвозмездному донорству крови. Что касается компонентов крови, донации могут быть как платными, так и безвозмездными. При этом планируется значительно расширить социальные гарантии для безвозмездных доноров. "Им предлагается предоставлять дополнительную компенсацию для восполнения энергетических затрат в период между донациями. Будет сохраняться 100% среднего заработка с первого дня нетрудоспособности", - отметил Федор Карпенко. Как и прежде, в день выполнения донорской функции в рабочее время безвозмездных и платных доноров освободят от работы с сохранением за ними среднего заработка за этот день. Они будут обеспечены питанием в день донации за счет организации, заготавливающей кровь.

Планируется значительно расширить социальный пакет для почетных доноров. К существующим гарантиям (отпуск в любое удобное время, внеочередное обслуживание в организациях здравоохранения, надбавка к пенсии в размере 40% минимального размера пенсии по возрасту) планируется ввести дополнительную ежегодную выплату в размере 3 БВ (БВ составляет Br24,5), а также предоставлять 25-процентную скидку на платные медуслуги в государственных организациях здравоохранения. При этом звание почетного донора будет присуждаться только за безвозмездные донации.

Целенаправленная работа по возрождению добровольного безвозмездного донорства начата в Беларуси с 2013 года. За это время количество безвозмездных донаций крови в республике увеличилось более чем в 16 раз. По итогам 2017 года каждая четвертая донация крови была безвозмездной.

Мельбурнская декларация ВОЗ, принятая 14 июня 2009 года во Всемирный день донора крови, призвала все страны к достижению 100% добровольного безвозмездного донорства крови к 2020 году. Кровь, заготовленная от безвозмездных доноров, самая безопасная в плане инфицирования реципиентов. В настоящее время донорство на безвозмездной основе организовали 70 стран.-0-