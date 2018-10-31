Новая система квалификаций расширит возможности для профессионального роста - Мартинкевич

31 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Новая система квалификаций через профессиональные стандарты должна расширить возможности для профессионального роста. Такое мнение высказал заместитель директора администрации Парка высоких технологий Александр Мартинкевич на заседании круглого стола Постоянной комиссии Палаты представителей по труду и социальным вопросам "Совершенствование национальной системы квалификаций", передает корреспондент БЕЛТА.

"Новая система квалификаций в Беларуси через профессиональные стандарты должна расширить возможности для профессионального роста. Для этого нужно описать квалификационные уровни", - считает Александр Мартинкевич.

По его мнению, сегодня недостаточно просто получить образование, важно повышать свой уровень знаний, ориентируясь на потребности рынка труда. Александр Мартинкевич обратил внимание, что в области IT требуются специалисты разного профиля, поскольку на рынке представлены и аутсорсинговые, и продуктовые компании, зарубежные центры разработки, стартапы. Если в больших компаниях еще сохраняется четкая специализация, то в маленьких приветствуется многопрофильность.

"Нужно отходить от понимания "профессия", потому что гораздо более важна квалификация. Например, тестировщик на одном проекте может выполнять роль тестировщика, на другом - разработчика, на третьем - системного архитектора", - отметил Александр Мартинкевич.

Национальная система квалификаций будет совершенствоваться в соответствии со стратегией, утвержденной постановлением Совета Министров №764 от 24 октября 2018 года. Это совокупность институтов, инструментов и механизмов, обеспечивающих взаимодействие рынка труда, системы образования и неформального обучения.

Стратегия рассчитана на средне- и долгосрочную перспективу, утвержден план мероприятий, который включает разработку прогноза потребности рынка труда в кадрах по профессионально-квалификационным группам, создание Национального совета по развитию системы квалификаций, подготовку изменений в Трудовой кодекс в части совершенствования НСК, разработку проекта нормативного правового акта о независимой оценке и сертификации квалификаций.-0-