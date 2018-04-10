Новая стратегия партнерства Всемирного банка с Беларусью будет cодействовать достижению ЦУР - Щеткина

10 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Утвержденная Всемирным банком рамочная стратегия партнерства с Беларусью на 2018-2022 годы предусматривает проекты, направленные на реализацию Целей устойчивого развития (ЦУР). Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщила заместитель председателя Совета Республики, национальный координатор по достижению ЦУР Марианна Щеткина.
В ближайшие пять лет Всемирный банк направит на финансирование проектов в Беларуси около $570 млн. Среди основных направлений финансирования - рост частного сектора, содействие занятости, повышение качества коммунальных услуг, развитие системы высшего образования, модернизация социальных услуг и другие.
"Все эти направления соответствуют Целям устойчивого развития, которые реализует наша страна, - отметила Марианна Щеткина. - Беларусь уделяет серьезное внимание решению практических задач устойчивого развития. Взаимодействие с Группой Всемирного банка создает благоприятные условия для эффективной реализации Целей. Кроме того, это дополнительная возможность изучить передовой международный опыт в этой области".
Повестку дня в области устойчивого развития на период до 2030 года государства - члены ООН приняли 25 сентября 2015 года. Она включает список из 17 целей, направленных на ликвидацию бедности, борьбу с неравенством и несправедливостью, а также на решение проблем, связанных с изменением климата.
Беларусь уже предприняла важные шаги для достижения ЦУР. Правительством одобрена Национальная стратегия устойчивого социально-экономического развития на период до 2030 года. Выстроена Национальная архитектура по достижению Целей устойчивого развития. В ее составе Совет по устойчивому развитию, парламентская группа по ЦУР, региональные группы, а также партнерская группа устойчивого развития. В феврале текущего года в Минске прошел Региональный форум национальных координаторов ЦУР, участники которого поддержали инициативы Беларуси по созданию региональной сети национальных координаторов ЦУР и глобальной базы данных передового опыта ЦУР.-0-
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