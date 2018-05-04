4 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Новая версия публичной кадастровой карты разрабатывается в Беларуси, сообщил сегодня журналистам в пресс-центре БЕЛТА генеральный директор ГУП "Национальное кадастровое агентство" Госкомимущества Андрей Филипенко.

"Разрабатываем новую версию публичной кадастровой карты с обновленным функционалом. Планируем освоить технологию разработки и управления этим продуктом на системах управления баз данных с открытым кодом. Это в том числе снизит себестоимость эксплуатации ресурса, действующая публичная кадастровая карта работает на лицензионном программном обеспечении", - сказал Андрей Филипенко.

Публичная кадастровая карта - это интернет-сервис, который бесплатно, без авторизации пользователя предоставляет информацию о границах земельных участков, их назначении, об адресных точках, границах административно-территориальных единиц, оценочных зон, о капитальных строениях и т.д. "Здесь содержится официальная открытая информация, все больше государственных органов и частных компаний заинтересованы в том, чтобы она обогащалась дополнительными слоями - информацией, которая не производится в системе Национального кадастрового агентства, но имеет интерес для общества. Ведем переговоры с Государственным пограничным комитетом о размещении части их служебной информации", - отметил генеральный директор.

Ежемесячно к публичной кадастровой карте обращаются 11 тыс. уникальных пользователей, регистрируется примерно 32 тыс. обращений.

Национальное кадастровое агентство является одной из ключевых организаций на рынке недвижимости, в области имущественных отношений и важным элементом инфраструктуры электронного правительства Беларуси. Агентство создало и обеспечивает функционирование более 10 различных информационных реестров, регистров, систем и сервисов. В их числе регистр недвижимости, реестр цен на земельные участки, реестр адресов, единый реестр административно-территориальных и территориальных единиц, единый реестр государственного имущества.-0-

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НКА подготовит обоснование учета договоров долевого строительства с использованием блокчейна "Мы хотим сделать централизованную систему, в которую бы в удаленном режиме застройщики могли вносить свою часть информации, а местные органы власти, граждане имели бы на тех или иных условиях доступ к ней", - сказал Андрей Филипенко.