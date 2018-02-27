Новейшие лазерные системы представила НАН Беларуси на выставке в Москве

27 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Национальная академия наук Беларуси представила новейшие лазерные системы на 13-й международной специализированной выставке лазерной, оптической и оптоэлектронной техники "Фотоника. Мир лазеров и оптики - 2018", которая открылась сегодня в Москве, сообщили БЕЛТА в пресс-службе НАН.

Институт физики имени Б.И.Степанова НАН презентовал на выставке свои достижения в области лазерной физики и оптики. Москвичам, гостям столицы России и специалистам из разных стран представлены образцы импульсных эрбиевых лазеров с диодной накачкой, предназначенные для использования в устройствах, эксплуатируемых в широком диапазоне температур и подверженных ударным и вибрационным нагрузкам. Также подготовлены работающие образцы неодимовых лазеров с диодной накачкой и систем на их основе. Данные лазерные системы находят широкое применение в научно-исследовательских и технологических работах, в спектроскопии, медицине. В настоящее время новейшие лазеры, разработанные учеными института, поставляются в страны ближнего и дальнего зарубежья - Россию, Китай, Германию, Францию, США и др.

Выставка "Фотоника. Мир лазеров и оптики - 2018" проходит в Москве с 27 февраля по 2 марта и является самым масштабным событием для отрасли в России. Ежегодно ее посещают свыше 8 тыс. человек. В этом году общая площадь выставки составляет более 8 тыс. кв.м. В ней принимают участие представители 180 организаций из 14 стран.-0-