Новинки белорусского книгоиздания представят на выставке в Ташкенте

8 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Новинки белорусского книгоиздания представят на выставке Made in Belarus в столице Узбекистана Ташкенте, сообщили БЕЛТА в Министерстве информации.

На выставке будут презентованы новинки художественной, учебной и научной литературы белорусских книгоиздательств: "Мастацкая літаратура", "Беларусь", "Белорусская энциклопедия имени Петруся Бровки", "Народная асвета", "Вышэйшая школа" и др. Экспозицию составят книги, ставшие заметными издательскими проектами. Так, состоится презентация дополненного издания "Францыск Скарына на мовах народаў свету", в котором известное предисловие к книге "Юдифь" опубликовано в переводе на 65 языков мира, в том числе и узбекский. Стихотворение классика белорусской литературы Янки Купалы "А хто там iдзе?" прозвучит на узбекском языке на презентации книги этого стихотворения "Янка Купала. "А хто там iдзе?" на языках мира". В книге собраны его переводы на 100 языков мира. Состоится также представление книги Миколы Малявко "Спадчына, або Каб не стаць манкуртам. Абразкі з жыцця нашых продкаў", посвященной Году малой родины. Читателям будет интересно также познакомиться с книгой "Дневник жены космонавта. Олег Новицкий" и другими.

Свою продукцию продемонстрируют более 130 ведущих белорусских организаций - экспортеров продукции, товаров и услуг в различных отраслях: машиностроение и промышленное оборудование, сельское хозяйство и продукты питания, нефтехимическая промышленность, деревообработка и строительные материалы, легкая промышленность, медицина и фармацевтика, спорт и туризм, транспорт и логистика, научно-технические достижения и образовательные услуги, информационные технологии и телекоммуникации и др.

Выставка организуется Белорусской торгово-промышленной палатой при поддержке государственных органов двух стран. Выставочным оператором выступает предприятие "Белинтерэкспо" Белорусской торгово-промышленной палаты. Made in Belarus пройдет с 14 по 19 сентября в Ташкенте (Узбекистан).-0-