Новогоднее шоу Бонстиков в "Минск-Арене" собрало почти 9 тысяч зрителей из всех регионов Беларуси!

Новогодние и рождественские дни для ребят – это всегда немножко сказка! Волшебство не только в подарках, которые ждут малышей под елкой, но и в фейерверках, новогодних представлениях и встречах со сказочными героями. Новогоднее шоу Бонстиков в этом ряду детских праздников занимает особое место. Ведь забавные космические пришельцы безоговорочно завоевали маленькие сердца во всех уголках страны! Увидеть своих героев воочию, пообщаться с ними, понаблюдать за их приключениями и танцами – мечта каждого ребенка!

Не удивительно, что яркое и захватывающее "Новогоднее космическое шоу Бонстиков" в эту субботу собрало полную "Минск-Арену". Все билеты на него были раскуплены задолго до представления. А в целом грандиозное новогоднее шоу смогли увидеть почти 9 тысяч больших и маленьких зрителей из всех регионов страны!

"Удача в придачу!" Все билеты на представление были раскуплены сразу же! А также можно было выиграть билет в народной игре

Кстати, стать гостем уникального представления можно было, не только купив билет, но и выиграв его в народной игре "Удача в придачу!" . В целом за 48-й и 49-й туры своих обладателей нашли 1050 билетов на двоих. При этом для победителей из регионов был организован бесплатный трансфер на шоу – "Евроопт" и здесь позаботился, чтобы поездка в столицу на встречу с любимыми героями стала для маленьких покупателей и их родителей запоминающейся и комфортной!

А тем, у кого по какой-то причине не получалось присутствовать на шоу лично, "Евроопт" подарил возможность увидеть уникальное шоу в прямом эфире – на сайтах belta.by, bonsticks.by и evroopt.by.

Праздник в "Минск-Арене" получился по-настоящему феерическим! Перед началом шоу гостей развлекали клоуны, фокусники, мимы. Можно было сфотографироваться в интересных фотозонах и абсолютно бесплатно сделать аквагрим. И нужно было видеть, с каким удовольствием ребята подставляли щечки и лобики под кисточки мастеров боди-рисунка!

Организаторы представления подготовили для маленьких гостей множество развлечений!

А затем все гости новогоднего представления отправились навстречу увлекательным космическим приключением! На несколько часов юные зрители окунулись в атмосферу чудес и волшебства, заглянув в мир далекой и загадочной планеты Бонитрон. И вместе с главными героями шоу Артемом и Софией стали участниками увлекательнейшего межгалактического путешествия, смело преодолевая все трудности полета. А помогали им в этом, конечно же, любимые Бонстики, персонажи всех четырех коллекций!

Вместе с главными героями ребята стали участниками увлекательного межгалактического путешествия!

Участников праздника ожидали лазерные и световые представления, акробатические номера, неоновое шоу и множество других оригинальных развлечений. А гвоздем программы стала гигантская летающая тарелка!

Юных зрителей ожидали лазерные и световые представления, акробатические номера, неоновое шоу ... И, конечно, гигантская летающая тарелка!

Без сомнений, сегодняшнее новогоднее шоу в "Минск-Арене" стало самым грандиозным событием за всю историю Бонстиков, подарив множество незабываемых впечатлений своим зрителям.

Андрей и Наташа Калита приехали из Новополоцка вместе с целой компанией друзей. В дни новогодних и рождественских праздников они решили сделать для своих детей подарок – и свозить ребят на представление любимых Бонстиков. Тем более, билеты на шоу были по карману действительно любому желающему!

Андрей и Наташа Калита с дочкой Маргаритой из Новополоцка: "Приехали на шоу целой компанией в семь человек! Мы очень рады, что организаторы решили устроить для детей такой праздник!"

"И вот мы здесь, компанией в семь человек! – делятся историей своего небольшого путешествия супруги, пока маленькая Маргарита с любопытством рассматривает все вокруг. – У дочки уже четыре полных коллекции собраны! Любимый Бонстик – Няша. И мы очень рады, что организаторы решили устроить для детей такое шоу – это очень хорошая идея! Прекрасный праздник!"

"Билеты на шоу я выиграла, и сразу решила, что на представление мы обязательно поедем! - рассказывает Татьяна Мищенко из Жлобина, которая привезла на праздник свою младшую дочь Викторию. - У нас все коллекции Бонстиков уже есть, только последнюю еще не дособирали. Но время еще есть! Мне очень нравится идея такого шоу, особенно организация, для таких маленьких детей это очень здорово! Дочка в восторге, и я, честно говоря, – тоже!" "Мне очень нравится праздник, и аквагрим тоже!" – дополняет маму Виктория.

Татьяна Мищенко с дочкой Викторией из Жлобина: "Билеты на шоу я выиграла, и сразу решила, что на представление мы обязательно поедем! И не пожалела! Дочка в восторге, и я, честно говоря, – тоже!"

Также сегодня на новогоднее представление заглянула юная звездочка "Бонстик News" - Злата Коцур из агрогородка Глыбов Речицкого района, вместе со своей мамой Ольгой. "Я очень люблю Бонстиков, у меня все коллекции есть! Третья и четвертая – самые любимые! А больше всего нравятся Буба и Норд! - охотно рассказала Злата. – Я очень рада, что Бонстиков создали, они очень красивые. И идея с шоу – вообще замечательная! Жалко, что четвертая коллекция - уже последняя".

Ведущая "Бонстик News" Злата Коцур из агрогородка Глыбов Речицкого района вместе с мамой Ольгой: "Я очень рада, что Бонстиков создали, они очень красивые. И идея с шоу – вообще замечательная! Жалко, что четвертая коллекция - уже последняя"

"У Златы еще и младший братик есть, тоже обожает и смотреть, и слушать, и играть с Бонстиками, - подключается к разговору мама девочки. – И всем нашим знакомым деткам эти игрушки тоже нравятся, собирают все. Вот, например, третья коллекция, которая была, очень хорошо помогала изучать английский язык. Так что дети, конечно, очень расстроились, когда узнали, что четвертая коллекция - последняя".

"Сегодня в "Минск-Арене" собрались тысячи детей из всех уголков Беларуси, чтобы посмотреть шоу своих любимых Бонстиков. На представление, которое стало прекрасным подарком к новогодним и рождественским праздникам, ребята ехали с горящими глазами. Ведь за год Бонстики стали не только их любимой игрушкой, предметом коллекционирования. Из простого развлечения они постепенно стали образовательным и воспитательным проектом, объединяющим детей и взрослых, - отметил, комментируя сегодняшнее событие, первый заместитель генерального директора сети магазинов "Евроопт" Евгений Жигимонт.

Первый заместитель генерального директора сети магазинов "Евроопт" Евгений Жигимонт: "Бонстики удивительным образом сплотили семьи, сблизили нас, занятых ежедневными заботами, с нашими детьми! И мы не могли не закончить последний сезон "бонстикомании" великолепным шоу для детей"

"Бонстики удивительным образом сплотили семьи, сблизили нас, занятых ежедневными заботами, с нашими детьми! И мы не могли не закончить последний сезон "бонстикомании" увлекательным шоу для детей с элементами циркового представления и яркими, высокотехнологичными эффектами. Пусть для взрослых сказка становится реальностью в игре "Удача в придачу!" , а для детей волшебство происходит здесь, на сцене "Минск-Арены". И мы рады, что сумели организовать чудесный праздник в дни новогодних каникул для всех белорусских ребят. Пусть счастливым и радостным будет для них весь наступивший год!" - подчеркнул Евгений Жигимонт.

Конечно, маленькие поклонники Бонстиков никак не могли отпустить своих любимцев 15 января, как это планировалось изначально. И по многочисленным просьбам своих юных друзей веселые пришельцы останутся с нами еще на две недели! Так что у поклонников забавных игрушек-липучек теперь есть время до 28 января, чтобы собрать полную коллекцию из 24-х героев. А затем дружелюбные инопланетяне навсегда покинут нашу планету и вернутся на родной Бонитрон.

Кстати, последняя, четвертая, коллекция Бонстиков – самая необычная! Герои этой новогодней чудо-коллекции светятся в темноте, блестят на солнце и меняют цвет на холоде. А еще они исполняют желания! Получить игрушку-липучку в подарок можно за каждые 15 рублей в чеке (без учета алкоголя и табака) при покупках в магазинах "Евроопт" и "Бруснiчка", интернет-гипермаркетах "Е-доставка" и "ГиперМолл". Как и прежде, дополнительные Бонстики выдаются за покупку бон-товаров. А также все желающие могут приобрести специальные альбомы для коллекционирования и различные товары, на которых изображены любимые герои.

Получить Бонстика в подарок можно за каждые 15 рублей в чеке при покупках в магазинах "Евроопт" и "Бруснiчка", интернет-гипермаркетах "Е-доставка" и "ГиперМолл". Успейте собрать всю коллекцию до 28 января!

Конечно, впереди поклонников забавных пришельцев ожидает еще много интересного! Следить за новостями акции можно в официальных сообществах Бонстиков в социальных сетях ВКонтакте, Инстаграм и Фейсбук.

А чтобы любимые чудо-Бонстики остались с вами навсегда – успейте собрать всю новогоднюю коллекцию до 28 января, пока они не улетели на Бонитрон! С далекой планеты они будут с ностальгией смотреть на маленькую звездочку нашей Земли, а в Беларуси останутся миллионы их маленьких копий, чтобы радовать и веселить наших детишек!