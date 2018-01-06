Мобильная версия
ПогодаПогода
КурсыКурсы
ГороскопГороскоп
ТВ-гидТВ-гид
ФотохроникаФотохроника
ПРОЕКТЫ
ГОСОРГАНЫ
Новости Беларуси
06 января 2018, Сб
+3°C
Сплошная облачность EUR 2.3963
USD 1.9869
100 RUB 3.4864
Главное
Фото из архива Лукашенко утвердил тарифы на жилищно-коммунальные услуги для населения на 2018 год
Президент
Лукашенко присудил премии "За духовное возрождение" и специальные премии деятелям культуры и искусства 2017 года
Президент
Беларусь разработала концепцию запуска "Хельсинки-2" и работает над ее реализацией - Макей
Политика
Правительство определило меры по выполнению в 2018 году заданий по строительству жилья
Экономика
Золотовалютные резервы Беларуси составили $7,3 млрд
Экономика
Официальный сайт Республики Беларусь
Лента новостей
Команда Беларуси победила Швейцарию в матче Рождественского турнира и вышла в финал
20:55 Спорт
Белорусские волейболисты (U-18) победили Сербию и вышли в решающий этап ЧЕ
20:43 Спорт
В результате схода лавины в Индии погибли 11 человек
20:40 В мире
Японские сейсмологи спровоцировали панику ложным сообщением о землетрясении
20:00 В мире
В США собака научилась самостоятельно съезжать с горки - видео
19:35 Калейдоскоп
На дне одного из озер в Мексике нашли модель Вселенной
19:10 В мире
Столичные команды "Медведь" и "Грифоны" сыграют в финале "Золотой шайбы"
18:56 Спорт
В результате опрокидывания пассажирского автобуса в Баку пострадали более 10 человек
18:45 В мире
Стала известна точная причина смерти писателя Чехова
18:20 В мире
Биатлон. Расписание и результаты этапов Кубка мира-2017/2018
18:15 Турнирные таблицы
Новогоднее шоу Бонстиков в "Минск-Арене" собрало почти 9 тысяч зрителей из всех регионов Беларуси!
18:00 Общество
Мартен Фуркад выиграл гонку преследования на этапе КМ по биатлону в Оберхофе, у Сергея Бочарникова лучший результат в карьере
17:52 Спорт
ФОТО: В православных храмах готовятся встретить Рождество Христово
17:44 Заголовки новостей
ФОТО: Дарья Домрачева финишировала шестой в гонке преследования на этапе КМ в Оберхофе
17:28 Заголовки новостей
ФОТО: Участники Рождественского турнира по хоккею вручили подарки воспитанникам минского детдома №5
17:18 Заголовки новостей
ФОТОРЕПОРТАЖ: В православных храмах Беларуси готовятся встретить Рождество Христово
17:09 Регионы
Рождественские песни прозвучат на празднике духовной музыки в Витебске
17:01 Культура
В Брагинском районе застрелили нападавшую на людей волчицу
16:21 Происшествия
Турнирная таблица XIV Рождественского международного турнира любителей хоккея на призы Президента Беларуси
16:10 Турнирные таблицы
ФОТО: Команда Китая встретилась с хоккеистами ОАЭ на Рождественском турнире
16:08 Заголовки новостей
Все новости
Сюжеты
XIV Рождественский международный турнир любителей хоккея XIV Рождественский международный турнир любителей хоккея
Кубок мира по биатлону-2017/2018 Кубок мира по биатлону-2017/2018
Благотворительная акция "Наши дети" Благотворительная акция "Наши дети"
Выборы депутатов в местные Советы Выборы депутатов в местные Советы
Чемпионат КХЛ-2017/2018 Чемпионат КХЛ-2017/2018
Жэньминь Жибао: новости из Китая Жэньминь Жибао: новости из Китая
Все сюжеты
Сайт Президента Беларуси
Портал союзного государства
Исполком СНГ
Национальный правовой интернет-портал
СМИ Беларуси

Новогоднее шоу Бонстиков в "Минск-Арене" собрало почти 9 тысяч зрителей из всех регионов Беларуси!

Общество 06.01.2018 | 18:00
Шоу в "Минск-Арене" стало самым грандиозным событием за всю историю Бонстиков!
Шоу в "Минск-Арене" стало самым грандиозным событием за всю историю Бонстиков!

Новогодние и рождественские дни для ребят – это всегда немножко сказка! Волшебство не только в подарках, которые ждут малышей под елкой, но и в фейерверках, новогодних представлениях и встречах со сказочными героями. Новогоднее шоу Бонстиков в этом ряду детских праздников занимает особое место. Ведь забавные космические пришельцы безоговорочно завоевали маленькие сердца во всех уголках страны! Увидеть своих героев воочию, пообщаться с ними, понаблюдать за их приключениями и танцами – мечта каждого ребенка!

Не удивительно, что яркое и захватывающее "Новогоднее космическое шоу Бонстиков" в эту субботу собрало полную "Минск-Арену". Все билеты на него были раскуплены задолго до представления. А в целом грандиозное новогоднее шоу смогли увидеть почти 9 тысяч больших и маленьких зрителей из всех регионов страны!

Все билеты на представление были раскуплены сразу же! А также можно было выиграть билет в народной игре <noindex><a href="http://igra.evroopt.by/game/" target="_blank" rel="nofollow">"Удача в придачу!"</a></noindex>
Все билеты на представление были раскуплены сразу же! А также можно было выиграть билет в народной игре "Удача в придачу!"

Кстати, стать гостем уникального представления можно было, не только купив билет, но и выиграв его в народной игре "Удача в придачу!". В целом за 48-й и 49-й туры своих обладателей нашли 1050 билетов на двоих. При этом для победителей из регионов был организован бесплатный трансфер на шоу – "Евроопт" и здесь позаботился, чтобы поездка в столицу на встречу с любимыми героями стала для маленьких покупателей и их родителей запоминающейся и комфортной!

А тем, у кого по какой-то причине не получалось присутствовать на шоу лично, "Евроопт" подарил возможность увидеть уникальное шоу в прямом эфире – на сайтах belta.by, bonsticks.by и evroopt.by.

Праздник в "Минск-Арене" получился по-настоящему феерическим! Перед началом шоу гостей развлекали клоуны, фокусники, мимы. Можно было сфотографироваться в интересных фотозонах и абсолютно бесплатно сделать аквагрим. И нужно было видеть, с каким удовольствием ребята подставляли щечки и лобики под кисточки мастеров боди-рисунка!

Организаторы представления подготовили для маленьких гостей множество развлечений!
Организаторы представления подготовили для маленьких гостей множество развлечений!

А затем все гости новогоднего представления отправились навстречу увлекательным космическим приключением! На несколько часов юные зрители окунулись в атмосферу чудес и волшебства, заглянув в мир далекой и загадочной планеты Бонитрон. И вместе с главными героями шоу Артемом и Софией стали участниками увлекательнейшего межгалактического путешествия, смело преодолевая все трудности полета. А помогали им в этом, конечно же, любимые Бонстики, персонажи всех четырех коллекций!

Вместе с главными героями ребята стали участниками увлекательного межгалактического путешествия!
Вместе с главными героями ребята стали участниками увлекательного межгалактического путешествия!

Участников праздника ожидали лазерные и световые представления, акробатические номера, неоновое шоу и множество других оригинальных развлечений. А гвоздем программы стала гигантская летающая тарелка!

Юных зрителей ожидали лазерные и световые представления, акробатические номера, неоновое шоу ... И, конечно, гигантская летающая тарелка!
Юных зрителей ожидали лазерные и световые представления, акробатические номера, неоновое шоу ... И, конечно, гигантская летающая тарелка!

Без сомнений, сегодняшнее новогоднее шоу в "Минск-Арене" стало самым грандиозным событием за всю историю Бонстиков, подарив множество незабываемых впечатлений своим зрителям.

Андрей и Наташа Калита приехали из Новополоцка вместе с целой компанией друзей. В дни новогодних и рождественских праздников они решили сделать для своих детей подарок – и свозить ребят на представление любимых Бонстиков. Тем более, билеты на шоу были по карману действительно любому желающему!

Андрей и Наташа Калита с дочкой Маргаритой из Новополоцка: "Приехали на шоу целой компанией в семь человек! Мы очень рады, что организаторы решили устроить для детей такой праздник!"
Андрей и Наташа Калита с дочкой Маргаритой из Новополоцка: "Приехали на шоу целой компанией в семь человек! Мы очень рады, что организаторы решили устроить для детей такой праздник!"

"И вот мы здесь, компанией в семь человек! – делятся историей своего небольшого путешествия супруги, пока маленькая Маргарита с любопытством рассматривает все вокруг. – У дочки уже четыре полных коллекции собраны! Любимый Бонстик – Няша. И мы очень рады, что организаторы решили устроить для детей такое шоу – это очень хорошая идея! Прекрасный праздник!"

"Билеты на шоу я выиграла, и сразу решила, что на представление мы обязательно поедем! - рассказывает Татьяна Мищенко из Жлобина, которая привезла на праздник свою младшую дочь Викторию. - У нас все коллекции Бонстиков уже есть, только последнюю еще не дособирали. Но время еще есть! Мне очень нравится идея такого шоу, особенно организация, для таких маленьких детей это очень здорово! Дочка в восторге, и я, честно говоря, – тоже!" "Мне очень нравится праздник, и аквагрим тоже!" – дополняет маму Виктория.

Татьяна Мищенко с дочкой Викторией из Жлобина: "Билеты на шоу я выиграла, и сразу решила, что на представление мы обязательно поедем! И не пожалела! Дочка в восторге, и я, честно говоря, – тоже!"
Татьяна Мищенко с дочкой Викторией из Жлобина: "Билеты на шоу я выиграла, и сразу решила, что на представление мы обязательно поедем! И не пожалела! Дочка в восторге, и я, честно говоря, – тоже!"

Также сегодня на новогоднее представление заглянула юная звездочка "Бонстик News" - Злата Коцур из агрогородка Глыбов Речицкого района, вместе со своей мамой Ольгой. "Я очень люблю Бонстиков, у меня все коллекции есть! Третья и четвертая – самые любимые! А больше всего нравятся Буба и Норд! - охотно рассказала Злата. – Я очень рада, что Бонстиков создали, они очень красивые. И идея с шоу – вообще замечательная! Жалко, что четвертая коллекция - уже последняя".

Ведущая "Бонстик News" Злата Коцур из агрогородка Глыбов Речицкого района вместе с мамой Ольгой: "Я очень рада, что Бонстиков создали, они очень красивые. И идея с шоу – вообще замечательная! Жалко, что четвертая коллекция - уже последняя"
Ведущая "Бонстик News" Злата Коцур из агрогородка Глыбов Речицкого района вместе с мамой Ольгой: "Я очень рада, что Бонстиков создали, они очень красивые. И идея с шоу – вообще замечательная! Жалко, что четвертая коллекция - уже последняя"

"У Златы еще и младший братик есть, тоже обожает и смотреть, и слушать, и играть с Бонстиками, - подключается к разговору мама девочки. – И всем нашим знакомым деткам эти игрушки тоже нравятся, собирают все. Вот, например, третья коллекция, которая была, очень хорошо помогала изучать английский язык. Так что дети, конечно, очень расстроились, когда узнали, что четвертая коллекция - последняя".

"Сегодня в "Минск-Арене" собрались тысячи детей из всех уголков Беларуси, чтобы посмотреть шоу своих любимых Бонстиков. На представление, которое стало прекрасным подарком к новогодним и рождественским праздникам, ребята ехали с горящими глазами. Ведь за год Бонстики стали не только их любимой игрушкой, предметом коллекционирования. Из простого развлечения они постепенно стали образовательным и воспитательным проектом, объединяющим детей и взрослых, - отметил, комментируя сегодняшнее событие, первый заместитель генерального директора сети магазинов "Евроопт" Евгений Жигимонт.

Первый заместитель генерального директора сети магазинов "Евроопт" Евгений Жигимонт: "Бонстики удивительным образом сплотили семьи, сблизили нас, занятых ежедневными заботами, с нашими детьми! И мы не могли не закончить последний сезон "бонстикомании" великолепным шоу для детей"
Первый заместитель генерального директора сети магазинов "Евроопт" Евгений Жигимонт: "Бонстики удивительным образом сплотили семьи, сблизили нас, занятых ежедневными заботами, с нашими детьми! И мы не могли не закончить последний сезон "бонстикомании" великолепным шоу для детей"

"Бонстики удивительным образом сплотили семьи, сблизили нас, занятых ежедневными заботами, с нашими детьми! И мы не могли не закончить последний сезон "бонстикомании" увлекательным шоу для детей с элементами циркового представления и яркими, высокотехнологичными эффектами. Пусть для взрослых сказка становится реальностью в игре "Удача в придачу!", а для детей волшебство происходит здесь, на сцене "Минск-Арены". И мы рады, что сумели организовать чудесный праздник в дни новогодних каникул для всех белорусских ребят. Пусть счастливым и радостным будет для них весь наступивший год!" - подчеркнул Евгений Жигимонт.

Конечно, маленькие поклонники Бонстиков никак не могли отпустить своих любимцев 15 января, как это планировалось изначально. И по многочисленным просьбам своих юных друзей веселые пришельцы останутся с нами еще на две недели! Так что у поклонников забавных игрушек-липучек теперь есть время до 28 января, чтобы собрать полную коллекцию из 24-х героев. А затем дружелюбные инопланетяне навсегда покинут нашу планету и вернутся на родной Бонитрон.

Кстати, последняя, четвертая, коллекция Бонстиков – самая необычная! Герои этой новогодней чудо-коллекции светятся в темноте, блестят на солнце и меняют цвет на холоде. А еще они исполняют желания! Получить игрушку-липучку в подарок можно за каждые 15 рублей в чеке (без учета алкоголя и табака) при покупках в магазинах "Евроопт" и "Бруснiчка", интернет-гипермаркетах "Е-доставка" и "ГиперМолл". Как и прежде, дополнительные Бонстики выдаются за покупку бон-товаров. А также все желающие могут приобрести специальные альбомы для коллекционирования и различные товары, на которых изображены любимые герои.

Получить Бонстика в подарок можно за каждые 15 рублей в чеке при покупках в магазинах "Евроопт" и "Бруснiчка", интернет-гипермаркетах "Е-доставка" и "ГиперМолл". Успейте собрать всю коллекцию до 28 января!
Получить Бонстика в подарок можно за каждые 15 рублей в чеке при покупках в магазинах "Евроопт" и "Бруснiчка", интернет-гипермаркетах "Е-доставка" и "ГиперМолл". Успейте собрать всю коллекцию до 28 января!

Конечно, впереди поклонников забавных пришельцев ожидает еще много интересного! Следить за новостями акции можно в официальных сообществах Бонстиков в социальных сетях ВКонтакте, Инстаграм и Фейсбук.

А чтобы любимые чудо-Бонстики остались с вами навсегда – успейте собрать всю новогоднюю коллекцию до 28 января, пока они не улетели на Бонитрон! С далекой планеты они будут с ностальгией смотреть на маленькую звездочку нашей Земли, а в Беларуси останутся миллионы их маленьких копий, чтобы радовать и веселить наших детишек!

﻿
Теги
конкурс, торговля
Версия для печати
Новости рубрики Общество
К списку
...
Топ-новости
Что такое Mate Burilado? Тест БЕЛТА о елочных украшениях
Уже в этот понедельник Инна Афанасьева разыграет юбилейную 30-ю квартиру и три автомобиля от "Евроопт"! А вы запаслись игровыми кодами?
Турнирная таблица XIV Рождественского международного турнира любителей хоккея на призы Президента Беларуси
Команда Беларуси победила Швейцарию в матче Рождественского турнира и вышла в финал
Осадки и до 5 градусов тепла ожидается в Беларуси 7 января
В Брагинском районе застрелили нападавшую на людей волчицу
Олег Дулуб определился с тренерским штабом в борисовском БАТЭ
ФОТОРЕПОРТАЖ: В православных храмах Беларуси готовятся встретить Рождество Христово
Реакция на халатное отношение к безопасности детей в садах и школах будет жесткой - Карпенко
Расписание богослужений в православных храмах Минска на сочельник и Рождество Христово
TB программа
Погода
Минск
Барановичи
Бобруйск
Борисов
Брест
Варшава
Вильнюс
Витебск
Гомель
Гродно
Жлобин
Киев
Лида
Минск
Могилёв
Мозырь
Москва
Орша
Полоцк
Рига
Санкт-Петербург
Солигорск
МЧС предупреждает
Атомная энергетика
Новости компаний
Курсы валют
Нацбанк Лучшие курсы
Покупка Продажа
EUR
2.3963 BYN 2.395 BYN 2.402 BYN
USD
1.9869 BYN 1.989 BYN 2.006 BYN
RUB
3.4864 BYN 3.46 BYN 3.48 BYN
Подробнее курсы валют нацбанка Лучшие курсы
ТВ программа
Гороскоп
Овен Телец Близнецы
Рак Лев Дева
Весы Скорпион Стрелец
Козерог Водолей Рыбы
Ежемесячный гороскоп

Видео

Хоккейная команда Президента Беларуси одержала вторую победу на Рождественском турнире
Все видео

Фотоновости

Хоккеисты Чехии встретились со сборной России на Рождественском турнире
Все фото

Инфографика

Колядная символика Коза. Коза в народных обрядах является символом плодородия и богатства. "Козу" водят во время колядования. Человек в шкуре козы в сопровождении музыкантов с песнями и плясками обходит дома.
Вся инфографика
Президент
Александр Лукашенко Лукашенко: участники Рождественского турнира помогли Беларуси получить право проведения ЧМ-2021
Праздник Рождества побуждает осознать ценность мира и согласия на родной земле - Лукашенко
Лукашенко принял решения по поддержке отдельных предприятий системы Минпрома и "Беллегпрома"
Политика
Владимир Макей. Фото из архива Беларусь разработала концепцию запуска "Хельсинки-2" и работает над ее реализацией - Макей
Беларусь не собирается предъявлять политические или военные претензии другим странам - Макей
Генеральное консульство Беларуси в Одессе будет закрыто
Экономика
Фото из архива Золотовалютные резервы Беларуси составили $7,3 млрд
Предприятия "Беллегпрома" заинтересованы выполнять заказы по обшивке салонов автомобилей Geely
Совмин утвердил ключевые показатели эффективности работы на 2018 год
Происшествия
Фото Следственного комитета Разбойное нападение на частный дом произошло в Пинске
В Брагинском районе застрелили нападавшую на людей волчицу
В Витебской области за нарушение запрета на реализацию продукции оштрафованы три субъекта хозяйствования
Регионы
Куда сходить в Минске в выходные: "Ночь перед Рождеством", хоккейный турнир на приз Президента и "Город счастливых людей"
ФОТОРЕПОРТАЖ: В православных храмах Беларуси готовятся встретить Рождество Христово
Аутентичные рождественские игры и танцы покажут на празднике в Полоцке
Спорт
Александра Саснович. Фото из социальных сетей Александра Саснович уступила в финале теннисного турнира в Брисбене
Команда Беларуси победила Швейцарию в матче Рождественского турнира и вышла в финал
Белорусские волейболисты (U-18) победили Сербию и вышли в решающий этап ЧЕ
Технологии
Составлен рейтинг лучших смартфонов на Android
ФОТОФАКТ: Представлен рендер электромобиля KIA
В Нидерландах майнят криптовалюту при помощи человеческого тепла
Культура
Почетный консул Беларуси в Цюрихе Атанасиос Акратос Картина художника Парижской школы живописи Осипа Любича передана в коллекцию НХМ
Рождественские песни прозвучат на празднике духовной музыки в Витебске
Пособие по китайскому иероглифическому письму издано в Белгосуниверситете
В мире
Фото Reuters Два пассажирских самолета столкнулись в аэропорту Торонто
В результате схода лавины в Индии погибли 11 человек
Японские сейсмологи спровоцировали панику ложным сообщением о землетрясении
Калейдоскоп
Гороскоп на неделю с 8 по 14 января
В США собака научилась самостоятельно съезжать с горки - видео
Самка гепарда родила восемь детенышей в зоопарке Сент-Луиса - видео
Все круглые столы
Круглый стол Элла Селицкая,
Дмитрий Семенкевич,
Петр Арушаньянц,
Андрей Матюшенко,
Виолетта Брезовская,
Вадим Ипатов,
Жанна Тарасевич 28 ноября Революционные новации: что изменят документы по развитию предпринимательства? Круглый стол Марина Толстик,
Руслан Михалевич,
Игорь Капач,
Татьяна Слиж,
Светлана Костян,
Снежана Дубенок,
Дмитрий Плашков,
Виталий Волчетский,
Кирилл Антонов,
Нина Кульбеда 22 ноября Мегаполисы в долгу перед природой. Круглый стол газеты "7 дней" Круглый стол Вадим Гигин,
Виталий Мисевец,
Тамара Вятская,
Яков Алексейчик,
Дмитрий Шамко 1 ноября Революция 1917 года: взгляд через столетие. Круглый стол газеты "7 дней" Круглый стол Наталья Хвир,
Светлана Краюшкина,
Ольга Верамей,
Александр Акентьев,
Валентин Вашкевич,
Денис Кобрусев,
Татьяна Петрова 13 октября Градостроительная политика в Минске: развитие городских территорий и будущее старых кварталов Круглый стол Василий Ядловский,
Александр Шпак,
Зенон Ловкис,
Дмитрий Лужинский,
Михаил Ковалев 11 августа АПК в системе экономики Республики Беларусь: роль и тенденции развития
Пресс-центр
Пресс-конференция Виктор Каранкевич,
Евгений Воронов,
Леонид Рудинский 21 декабря Настоящее и будущее белорусской энергетики Пресс-конференция Игорь Луцкий,
Владимир Андриевич,
Александр Лукашанец,
Александр Суша 19 декабря Франциск Скорина в энциклопедическом контексте Беларуси Пресс-конференция Иван Коноразов,
Андрей Богдан,
Сергей Красуцкий 6 декабря Современные методы профилактики и лечения алкогольной зависимости, формирования здорового образа жизни, культуры употребления алкоголя Онлайн-конференция Александр Ерин,
Александр Воробьев,
Елена Живицкая,
Виктор Анищик,
Николай Карницкий,
Валерий Карезин 6 декабря Реализация программы подготовки кадров для атомной отрасли Беларуси Пресс-конференция Александр Барауля,
Ри Йонг Сон,
Ким Майонг Ганн,
Вячеслав Бержец 29 ноября VII Международные игры боевых искусств в Минске
Газета 7 дней
Сват, который не терпит смех ради смеха
В четыре руки
Персик с поволокой
На сайт
Экономика БеларусиЭкономика Беларуси
Банкинг без банков. Анна Кот
Инновационная активность. Татьяна Власовец
Ростки зеленой экономики. Снежана Михайловская
На сайт
Беларуская ДумкаБеларуская Думка
Лидия ЕРМОШИНА. Выборы – от слова «выбирать»
Віктар ЛОЎГАЧ. Партфель дэпутата
Виолетта САЛОДКАЯ. Преграждая путь диверсантам
На сайт
Вся Беларусь
Государственное устройство
История
Туризм
Культура
Спорт
Спецпроекты
Хроника Победы
Плакаты БелТА
События года.2017
Беларусь-Китай ТОП-50 кадров
Минск и Минчане
Суверенная Беларусь: Эпоха достижений
Парад в День Независимости-2017
Клиентам
Реклама на сайте
Вход для подписчиков
Продукты и услуги
Медиакит
Разработка сайтов
Мобильная версия
Новостной информер
Агентство
Об агентстве
Контакты
Электронные обращения
Карьера в БелТА
Партнеры
Логотип БелТА
Сообщить о работе сайта
БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2018гг. 
Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
- размещаются материалы рекламно-информационного характера.
Мобильная версия