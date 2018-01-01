Новогодняя ночь в Беларуси прошла достаточно спокойно - МВД

1 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Новогодняя ночь в Беларуси прошла достаточно спокойно, сообщил БЕЛТА начальник управления охраны правопорядка Министерства внутренних дел Беларуси Дмитрий Курьян.

По словам Дмитрия Курьяна, новогодняя ночь выдалась достаточно спокойной. Благодаря принятым сотрудниками органов внутренних дел мерам, направленным на охрану общественного порядка, непосредственно в местах проведения массовых мероприятий чрезвычайных происшествий и грубых нарушений общественного порядка и преступлений не зафиксировано.

"Оперативная обстановка в республике продолжает оставаться стабильной и контролируемой со стороны органов внутренних дел", - отметил он.

Новогодние гуляния продолжаются. Министерство внутренних дел напоминает об осторожном обращении с пиротехникой и призывает воздержаться от покупки несертифицированной продукции.

На территории республики в ночь на 1 января состоялись праздничные мероприятия, приуроченные встрече Нового года. Наиболее значимые и многочисленные из них традиционно прошли в Минске и в областных центрах.

Общественный порядок обеспечивали несколько тысяч сотрудников органов внутренних дел и военнослужащих внутренних войск, которые в эти дни несут службу в усиленном режиме. В местах проведения праздничных гуляний предпринимались дополнительные меры безопасности: был организован контрольно-пропускной режим с досмотровыми мероприятиями, изменялась схема движения автотранспорта. Кроме этого, проанализировав террористические акты, совершенные в ряде европейских стран, было принято решение ограничить движение грузовых и крупногабаритных транспортных средств и блокировать подъезды к территории проведения массовых мероприятий.-0-