Новому министру лесного хозяйства предстоит закрыть все слабые стороны отрасли - Русый

6 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Новому министру лесного хозяйства Виталию Дрожже предстоит закрыть все слабые стороны отрасли. Об этом заявил заместитель премьер-министра Михаил Русый, представляя коллективу Минлесхоза нового руководителя, передает корреспондент БЕЛТА.

Михаил Русый поздравил Виталия Дрожжу с назначением и охарактеризовал его как человека, хорошо знающего отрасль. "Коллектив Министерства лесного хозяйства, областные объединения, районные структурные подразделения - высококвалифицированные специалисты. Надо дать новый импульс развитию отрасли, для этого есть много наработок. Предстоит закрыть и все слабые стороны министерства, решить вопросы, связанные с учетом древесины, и другие", - сказал Михаил Русый.

В числе перспективных направлений развития отрасли он назвал создание гибридно-селекионных центров, которые существенно обновят отрасль. "Надо зарабатывать на этом. Поле для деятельности очень большое", - добавил вице-премьер.

Он напомнил, что в Год малой родины главой государства поставлена задача по наведению порядка на каждом участке земли. "Это касается и лесного хозяйства. Для малой родины можно сделать много полезных дел. Среди них - посадка деревьев, необходимо подготовить посадочный материал", - сказал Михаил Русый.

Виталий Дрожжа

Виталий Дрожжа отметил, что лесное хозяйство - динамично развивающаяся отрасль. "Сделано очень многое, но в первую очередь нужно разбираться с системой учета древесины, с руководителями в части того, чтобы свести к минимуму человеческий фактор при принятии решений по реализации пило- и лесопродукции. Ценю людей, которые переживают и болеют за эту отрасль", - добавил он.

Среди первостепенных задач новый министр лесного хозяйства назвал также наведение порядка в лесах, своевременную и качественную высадку лесных культур, наращивание объемов производства продукции с высокой добавленной стоимостью.

Председатель Комитета государственного контроля Леонид Анфимов отметил, что государство вложило большие средства в модернизацию деревоперерабатывающих предприятий. "Ваша задача обеспечить эту модернизированную отрасль сырьем с учетом рачительного отношения к лесу. Для руководства этой отраслью пришел человек, знающий свое дело, не случайный", - сказал он.-0-