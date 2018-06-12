Новую премию СГ в области науки и техники могут вручить уже в 2019 году

12 июня, Минск /Алина Гришкевич - БЕЛТА/. Новую премию Союзного государства в области науки и техники, если она будет учреждена на предстоящем заседании Высшего государственного совета, вручат уже в 2019 году. Об этом сообщил сегодня журналистам государственный секретарь Союзного государства Григорий Рапота после встречи с Президентом Беларуси Александром Лукашенко, передает корреспондент БЕЛТА.

Вопрос учреждения новой премии включен в повестку дня заседания ВГС, которое должно состояться 19 июня в Минске. "Решение об этом будет приниматься на уровне двух президентов. Если оно будет принято, то уже с 2019 года мы начнем вручать премию Союзного государства в области науки и техники. Это помимо премии в области литературы и искусства, которая будет традиционно вручаться в рамках Союзного государства", - подчеркнул госсекретарь.

Как ожидается, на заседании Высшего государственного совета Союзного государства будут рассматриваться вопросы, которые касаются итогов белорусско-российского торгово-экономического сотрудничества за минувший год, отчета Совета Министров об исполнении бюджета Союзного государства за 2016 год, а также программа согласованных действий в области внешней политики на 2018-2019 годы. Речь пойдет о выполнении приоритетных направлений и первоочередных задач дальнейшего развития Союзного государства.-0-