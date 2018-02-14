14 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Новую редакцию закона о ветеранах подготовят в Беларуси, сообщил журналистам председатель ОО "Белорусский союз ветеранов войны в Афганистане" (БСВВА) Валерий Гайдукевич, передает корреспондент БЕЛТА.

"Депутатами Палаты представителей инициирован вопрос о подготовке и издании новой редакции закона о ветеранах", - сказал Валерий Гайдукевич. Он отметил, что за время действия закона было внесено множество изменений, в которых достаточно сложно разобраться. Назрела необходимость упорядочить все вопросы с учетом сегодняшних реалий и обновить закон.

Создается рабочая группа. Планируется, что проект новой редакции закона будет подготовлен в этом году и в следующем депутаты приступят к его рассмотрению. В частности, инициаторы считают нужным приравнять участников боевых действий в Афганистане к участникам войны.

Как пояснил председатель Ассоциации инвалидов войны в Афганистане Сергей Красовский, ранее участники боевых действий в Афганистане имели статус, приравненный к ветеранам ВОВ. "На сегодня мы просто участники боевых действий на территории других государств", - сказал он, добавив, что нынешний закон ограничивает эту категорию в получении некоторых социальных гарантий, положенных ветеранам ВОВ.

Белорусский союз ветеранов войны в Афганистане считает необходимым плотнее работать с Минздравом по вопросам определения инвалидности. По словам Валерия Гайдукевича, соответствующие комиссии должны учитывать, что человек участвовал в боевых действиях, и толковать законодательство в его пользу. Например, если возможно дать человеку третью или вторую группу инвалидности, лучше, чтобы это была вторая. Человек с легкой контузией в свое время мог и не обратиться к медикам. Но это не проходит бесследно.

В Беларуси 15 февраля 2018 года отмечается 29-я годовщина окончания боевых действий в Афганистане и День памяти воинов-интернационалистов. По сложившейся традиции сегодня в крипте Храма-памятника в честь Всех святых и в память о жертвах, спасению Отечества нашего послуживших проходит лития по безвременно погибшим воинам-интернационалистам для членов семей погибших, вдов, инвалидов и актива общественного объединения. По ее окончании будет организована программа "Память хранят живые" с присутствием руководства Минского городского Совета депутатов, Мингорисполкома и администраций районов Минска. Накануне в Беларуси прошли мероприятия в областных организациях.

Следующий год - юбилейный. Белорусский союз ветеранов войны в Афганистане уже приступил к подготовке, в частности инициировано учреждение медали к 30-летию окончания боевых действий в Афганистане.-0-