Новые данные о сожженных гитлеровцами белорусских деревнях могут пополнить базу Национального архива

22 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Электронная база данных о белорусских деревнях, сожженных гитлеровцами в годы Великой Отечественной войны может пополниться. Об этом сообщил ведущий научный сотрудник Национального архива Беларуси Вячеслав Селеменев на полях проходящей в Минске V Международной научно-практической конференции "Хатынь и ее сестры: трагедия и память" к 75-летию уничтожения деревни Хатынь, передает корреспондент БЕЛТА.

База данных создана работниками Национального архива Беларуси и доступна на сайте государственного учреждения. Сегодня в ней есть сведения о 9093 уничтоженных населенных пунктах.

"В 80-х годах ХХ века были опубликованы списки, в которых содержались сведения о 5295 уничтоженных фашистами белорусских деревнях. Но это были сведения, основанные не на архивных документах, а преимущественно путем опроса населения, - напомнил Вячеслав Селеменев. - Мы же вели поиск документов во всех государственных архивах Беларуси, в государственном архиве России. Сейчас можно точно сказать, какая информация по уничтожению деревень и где хранится. Еще есть документы, которые требуют уточнения, поэтому цифра в нашей базе данных не окончательная. Она с годами может измениться".

Обсуждение современных подходов к освещению истории населенных пунктов, уничтоженных немецко-фашистскими захватчиками на оккупированных территориях в годы войны, стало одной из главных тем на V Международной научно-практической конференции "Хатынь и ее сестры: трагедия и память". В двухдневном мероприятии, проходящем в Минске 22-23 марта, принимают участие ученые, исследователи и общественные деятели, сотрудники музеев и архивов, студенты и магистранты вузов из Беларуси, Казахстана, Литвы, Польши, России, Словакии, Украины. Во время конференции речь идет о политике геноцида гитлеровцев в Беларуси, мероприятиях штабов партизанского движения и партизанских формирований по защите мирного населения, увековечению и сохранения памяти о сожженных деревнях в искусстве, архивном деле и др. По ее итогам планируется издание сборника материалов.

Перед началом конференции в Белорусском государственном музее истории Великой Отечественной войны открылась временная экспозиция к 75-летию хатынской трагедии. Она посвящена жителям Хатыни, а также других белорусских деревень, уничтоженных немецко-фашистскими захватчиками и их пособниками. В основе экспозиции фотодокументальные материалы из фондов музея. Здесь рассказывается об оккупационном режиме и карательных операциях против партизан и мирного населения в Беларуси, сожженных деревнях, создании мемориального комплекса "Хатынь".

Организаторами конференции выступают Белорусский государственный музей истории Великой Отечественной войны, Институт истории НАН Беларуси, Фонд содействия актуальным историческим исследованиям "Историческая память".-0-