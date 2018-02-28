Новые меры стимулирования труда ученых позволят поощрить лучших работников - Чижик

28 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Новые меры стимулирования труда ученых позволят поощрить лучших работников, заявил корреспонденту БЕЛТА первый заместитель председателя Президиума Национальной академии наук Беларуси Сергей Чижик.

"НАН Беларуси сейчас принимает постановления в развитие указа №467 "Об оплате труда работников бюджетных научных организаций". Данные нормативно-правовые акты формируют систему стимулирования производительности труда ученых. Если научная организация зарабатывает средства, в том числе за счет продаж продукции, выполнения контрактов, она может поощрять лучших работников, показавших наиболее высокие результаты. Думаю, с марта все эти меры стимулирования уже будут применяться", - сказал Сергей Чижик.

Указом №467 предусматривается повышение тарифных окладов (до 300%) работникам бюджетных научных организаций. При этом решение о повышении до 200% будет приниматься руководителями бюджетных научных организаций, свыше 200% - органами государственного управления, в ведении которых находятся бюджетные научные организации, и НАН Беларуси. Кроме того, указом разграничены полномочия государственных органов, НАН Беларуси в установлении отраслевых стимулирующих выплат, расширены права руководителей бюджетных научных организаций в регулировании уровня оплаты труда работников в зависимости от решаемых ими задач.

НАН Беларуси приняла ряд постановлений, касающихся оплаты труда ученых. В частности, постановлением №1 от 6 февраля 2018 года установлены шесть стимулирующих надбавок для работников бюджетных научных организаций: за важность выполняемой работы, вклад в развитие бюджетной научной организации, выполнение лечебно-диагностической работы, специфику научно-исследовательской деятельности в сферах национальной и военной безопасности, защиты от чрезвычайных ситуаций. Постановлением НАН от 6 февраля 2018 года №6 определены размеры надбавок за стаж работы по специальности (в бюджетной организации) работникам бюджетных научных организаций в процентах от оклада (ставки), рассчитанного в установленном порядке. Они составляют: до 2 лет - 10%, от 2 до 5 лет - 15%, от 5 до 10 лет - 20%, от 10 до 15 лет - 25%, более 15 лет - 30%.

Также определены тарифные разряды по должностям научных работников. В соответствии с постановлением НАН от 9 февраля 2018 года №7, по должности генерального директора установлен 27 тарифный разряд, 7,84 коэффициент, директора (начальника) научной организации (научно-практического центра) - 26 тарифный разряд, 7,33 коэффициент, главного научного сотрудника - 21 тарифный разряд, 5,22 коэффициент, ведущего научного сотрудника - 20 тарифный разряд, 4,88 коэффициент, научного сотрудника - 18 тарифный разряд, 4,26 коэффициент, младшего научного сотрудника - 17 тарифный разряд, 3,98 коэффициент.-0-