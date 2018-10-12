Новые правила автомобильных перевозок пассажиров вступают в силу в Беларуси 12 октября

12 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Новая редакция Правил автомобильных перевозок пассажиров вступает в силу в Беларуси 12 октября, сообщает БЕЛТА.

Как поясняли ранее представители Минтранса, глобальных новшеств в правилах не появилось, многие положения действовали де-факто, но не были закреплены де-юре. Нововведения касаются бронирования мест для проезда и продажи билетов, использования электронных билетов при автомобильных перевозках пассажиров в регулярном сообщении, отнесения пассажиров к безбилетным, порядка создания и деятельности контрольно-ревизорских служб на автомобильном транспорте. Ведены определения таких терминов, как валидатор, информационная система продажи билетов, терминал работника контрольно-ревизорской службы на автомобильном транспорте. Изменения касаются также реквизитов билетов. Например, устанавливается, что на билете при междугородних перевозках при отсутствии технической возможности номер места для сидения может не указываться.

По новым правилам для покупки билета у водителя пассажиры будут обязаны входить в переднюю дверь автобуса. Если пассажир нарушает это требование, то отдельного наказания сейчас за это не предусмотрено. "Но если пассажир заходит в заднюю дверь и говорит, что не успел пройти к водителю и купить билет из-за заполненного автобуса, то это уже не примется в оправдание. Он обязан зайти в переднюю дверь, чтобы оплатить проезд. Часто были жалобы, нам писали перевозчики, что пассажиры, не желая оплачивать проезд, специально в час пик заходили в последнюю дверь", - поясняли ранее в Минтрансе. То есть, по сути, в таких случаях придется платить штраф за безбилетный проезд.

Случаи, когда у водителя закончились билеты, отдельно в правилах не прописаны. Но, как обратили внимание в Минтрансе, в правилах предусмотрена обязанность пассажиров своевременно приобретать билеты и оплачивать проезд. Поэтому ответственность будет нести непосредственно пассажир, даже если у водителя нет билетов для продажи.

В новых правилах прописана необходимость прикладывать проездной к валидатору при входе и выходе из общественного транспорта. Прикладывать валидатор при выходе - эта норма закреплена на перспективу, когда будет внедрена возможность оплатить проезд за фактическое расстояние.

Лицам с ограниченными возможностями будет предоставлено право бесплатно провозить инвалидные коляски и другие средства социальной реабилитации. Раньше в правилах это не было оговорено. Пассажир имеет право бесплатно провозить одно место маломерной ручной клади, длинномерные предметы размером до 151 см.

Водителям такси нужно будет придерживаться дресс-кода и отказаться от курения в авто. Водители такси должны иметь опрятный внешний вид, не использовать домашнюю и спортивную одежду. Это касается не только таксистов, но и в целом водителей, которые выполняют автомобильные перевозки пассажиров.

Водителей и кондукторов обязали оказывать помощь пассажиру с инвалидностью при его согласии при посадке и высадке из транспорта, приобретении проездного документа.

В Правилах автомобильных перевозок пассажиров также прописаны требования к оформлению и оборудованию такси - установлены более либеральные подходы (например, если раньше было обязательное требование по наличию кассового суммирующего аппарата, совмещенного с таксометром, то сейчас в случае использования электронной информационной системы такое требование отсутствует). Диспетчеров такси или перевозчиков, выполняющих прием или передачу заказов самостоятельно, обязали передавать соответствующие данные в налоговые органы.

Перевозчикам разрешили увеличить срок бронирования билетов на пригородные и междугородные автобусы. Раньше было прописано, что в 00.00 часов дня перевозки бронирование заканчивается. Новая норма позволяет перевозчикам, если у них есть такая возможность, организовать бронирование и предварительную продажу вплоть до отправления автобуса. Предусмотрено также, что предварительная продажа билетов и бронирование места начинаются не позднее чем за 15 дней до отправления автобуса в рейс.-0-