Новые правила продажи охотничьих путевок будут в Беларуси с 25 сентября

22 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Определен новый порядок реализации охотничьих путевок. Это предусмотрено постановлением Министерства лесного хозяйства от 6 августа 2018 года №20, сообщает БЕЛТА со ссылкой на Национальный правовой интернет-портал .

Утвержденная документом инструкция определяет порядок реализации охотничьих путевок, разрешений на добычу животного и охотничьих путевок к ним, за исключением путевок, которые продаются через интернет.

Путевки реализуются охотникам пользователем угодий, его вышестоящей организацией или другой организацией. Путевки для охоты на волка, лисицу, енотовидную собаку, ворону серую, сороку, баклана, цаплю серую и белую большую продаются только пользователем охотугодий. То же самое касается разрешения на добычу охотничьего животного и охотничьи путевки к ним.

Разрешения на добычу животного и охотничьи путевки к ним вместе с наличной выручкой, полученной от их реализации, руководитель охоты возвращает пользователю угодий в установленные им порядке и сроки, но не позднее 7 календарных дней после их закрытия или истечения срока действия.

Инструкцией определены обязанности ответственного должностного лица и порядок его действий при выдаче охотничьих путевок, разрешений на добычу животного, а также установлен порядок регистрации реализованных путевок и разрешений.

Постановлением утверждены формы заполняемых при этом журналов регистрации охотничьих путевок и разрешений на добычу охотничьего животного.

Документ вступает в силу с 25 сентября.-0-