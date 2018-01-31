Новые размеры минимальных потребительских бюджетов установлены в Беларуси с 1 февраля

31 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси установлены размеры минимальных потребительских бюджетов (МПБ) для разных социально-демографических групп в среднем на душу населения и на одного члена семьи разного состава в средних ценах декабря 2017 года. Такое решение содержится в постановлении Министерства труда и социальной защиты от 24 января 2018 года №8, сообщили корреспонденту БЕЛТА в профильном ведомстве.

Так, минимальный потребительский бюджет на одного члена семьи из четырех человек с 1 февраля по 30 апреля 2018 года в расчете на месяц составляет Br328,45 - этот социальный норматив увеличился на 1% по сравнению с действовавшим с 1 ноября 2017 года по 31 января нынешнего.

Постановлением Минтруда и соцзащиты на период с 1 февраля по 30 апреля этого года также установлены среднедушевые минимальные потребительские бюджеты молодой семьи из трех человек в размере Br356,10; трудоспособного населения - Br420,60; пенсионеров - Br331,82; студентов - Br313,91; детей в возрасте до 3 лет - Br266,56; детей в возрасте от 3 до 6 лет - Br348,44; детей в возрасте от 6 до 18 лет - Br358,70.

Минимальные потребительские бюджеты служат для анализа достигнутого уровня жизни населения и прогнозирования его изменений, для оценки материального положения различных групп населения, типов семей, оценки покупательной способности доходов населения, обоснования размеров минимальных социально-трудовых гарантий.-0-