Новые размеры минимальных потребительских бюджетов установлены в Беларуси с 1 мая

27 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси установлены размеры минимальных потребительских бюджетов для разных социально-демографических групп в среднем на душу населения и на одного члена семьи разного состава в средних ценах марта 2018 года в расчете на месяц на период с 1 мая по 31 июля 2018 года. Такое решение содержится в постановлении Министерства труда и социальной защиты от 24 апреля 2018 года №48, которое сегодня официально опубликовано на Национальном правовом интернет-портале, сообщает БЕЛТА.

Так, минимальный потребительский бюджет для трудоспособного населения на период с 1 мая по 31 июля 2018 года составит Br437,85, пенсионеров - Br342,56, студентов - Br322,41, детей в возрасте до трех лет - Br277,73, детей в возрасте от трех до шести лет - Br359,22, детей в возрасте от шести до восемнадцати лет - Br370,38, на одного члена семьи из четырех человек - Br340,56, молодой семьи из трех человек - Br369,99.

Постановление вступает в силу после его официального опубликования.-0-