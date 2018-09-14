Новых руководителей республиканских медцентров представили коллективам учреждений

14 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Новых руководителей республиканских медцентров представили коллективам организаций здравоохранения, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Минздрава.

Так, директором РНПЦ травматологии и ортопедии стал Михаил Герасименко. По словам нового руководителя, Минздравом поставлены четкие и конкретные задачи по дальнейшей работе центра. Среди них профилактика травматизма, работа с регионами, наращивание экспорта услуг, работа по импортозамещению.

Ректором Белорусской медицинской академии последипломного образования назначен Дмитрий Ниткин, директором Центра экспертиз и испытаний в здравоохранении - Сергей Марченко, главным врачом Республиканского центра медицинской реабилитации и бальнеолечения - Наталия Карлович.

Главное управление здравоохранения Гродненского облисполкома возглавила Елена Кроткова, УЗ "1-я ГКБ Минска" - Сергей Васильев, УЗ "12-я городская клиническая стоматологическая поликлиника" - Андрей Коршиков.-0-