Новых руководителей республиканских медцентров представили коллективам учреждений

14 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Новых руководителей республиканских медцентров представили коллективам организаций здравоохранения, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Минздрава.
Так, директором РНПЦ травматологии и ортопедии стал Михаил Герасименко. По словам нового руководителя, Минздравом поставлены четкие и конкретные задачи по дальнейшей работе центра. Среди них профилактика травматизма, работа с регионами, наращивание экспорта услуг, работа по импортозамещению.
Ректором Белорусской медицинской академии последипломного образования назначен Дмитрий Ниткин, директором Центра экспертиз и испытаний в здравоохранении - Сергей Марченко, главным врачом Республиканского центра медицинской реабилитации и бальнеолечения - Наталия Карлович.
Главное управление здравоохранения Гродненского облисполкома возглавила Елена Кроткова, УЗ "1-я ГКБ Минска" - Сергей Васильев, УЗ "12-я городская клиническая стоматологическая поликлиника" - Андрей Коршиков.-0-
|Нацбанк
|Лучшие курсы
|Покупка
|Продажа
|EUR
|2.4996 BYN
|2.495 BYN
|2.499 BYN
|USD
|2.1387 BYN
|2.13 BYN
|2.135 BYN
|RUB
|3.129 BYN
|3.126 BYN
|3.139 BYN