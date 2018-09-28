Новый поезд четырех столиц отправился в первый рейс из Киева

28 сентября, Киев /БЕЛТА - Укринформ/. Из Киева в первый рейс сегодня отправился новый поезд четырех столиц № 31/32 Киев-Минск-Вильнюс-Рига.

В торжественной церемонии отправления поезда участвовали и.о. председателя правления ПАО "Укрзализныця" Евгений Кравцов, заместитель министра инфраструктуры Украины Юрий Лавренюк, государственный секретарь Мининфраструктуры Украины Андрей Галущак, глава наблюдательного совета "Укрзализныци" Шевки Аджунер, представители посольств стран, в которые будет курсировать поезд.

"Сегодня этот поезд является символическим, поскольку он объединил сразу четыре столицы европейских государств", - сказал Евгений Кравцов. Он отметил, что в первом рейсе поезд заполнен на 55%, и это достаточно высокий показатель.

В составе нового поезда будут курсировать десять вагонов, из которых девять купе и один вагон класса люкс. При этом в шестом вагоне купе разделяются на женские и мужские.

Новый поезд № 31/32 Киев-Минск-Вильнюс-Рига будет курсировать раз в неделю. Проведение погранично-таможенных процедур на станции Киев-Пассажирский будет начинаться в 13.42, отправление поезда из украинской столицы - в 14.07. В Ригу он будет прибывать на следующий день в 09.06. Обратно поезд будет отправляться в 11.10 и будет прибывать в Киев в 06.42. При курсировании в направлении Риги поезд будет делать остановки в 23.35 в Минске и в 04.25 в Вильнюсе. При курсировании в направлении Киева - в 15.48 в Вильнюсе и в 20.17 в Минске. Поезд также будет делать остановки на станциях Словечно, Калинковичи, Жлобин, Молодечно, Сморгонь, Гудогай, Кяна, Шяуляй и Елгава.-0-