Новый портал и сайт ФСЗН заработают до конца года

1 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Новый портал и сайт Фонда социальной защиты населения Беларуси
заработают до конца текущего года, сообщила в интервью БЕЛТА управляющий фондом Наталия Павлюченко.
"Портал фонда был одним из пионеров среди информационных ресурсов государственных органов и нуждается в обновлении. Поэтому сегодня мы активно работаем над созданием нового портала, а также сайта фонда. И до конца текущего года планируем ввести в эксплуатацию Портал Фонда.2.0. Если сайт фонда будет более информационным и рассчитанным на широкую аудиторию, то портал предназначен исключительно для плательщиков и будет иметь улучшенный функционал", - сказала Наталия Павлюченко.
В частности, обновится личный кабинет пользователя, появится механизм обратной связи. Если раньше плательщик подавал свои отчеты и после был вынужден регулярно заходить на портал, чтобы отслеживать стадии приема и обработки документов, то теперь он сможет подписаться на рассылку и получать соответствующие уведомления любым удобным способом - на e-mail, через наиболее распространенные в Беларуси общедоступные мобильные системы мгновенных сообщений (Вайбер и т.д.). Также прорабатывается возможность подписи сдаваемых отчетов с использованием мобильной электронной цифровой подписи.
*** Полный текст интервью выйдет на ленте новостей и будет размещен на сайте БЕЛТА.-0-
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