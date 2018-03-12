Новый размер удержания с нанимателей средств для выплаты зарплаты установлен в Беларуси

12 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси при расчете средств, подлежащих перечислению вне очереди платежей на погашение задолженности по заработной плате, наниматели должны бронировать в расчете на одного работника Br334,76. Данный норматив применяется с 12 марта 2018 года, сообщили корреспонденту БЕЛТА в Министерстве труда и социальной защиты.
В соответствии с указом от 27 ноября 1995 года №483 "Об обеспечении своевременной выплаты заработной платы", с нанимателей, имеющих задолженность по выплате зарплаты, в бесспорном порядке удерживаются суммы, соответствующие 1,5 размера бюджета прожиточного минимума для трудоспособного населения, скорректированного на индекс потребительских цен на каждого работника с учетом коэффициентов повышения тарифных ставок рабочих по технологическим видам работ, производствам и отраслям экономики.
По данным Национального статистического комитета, индекс потребительских цен за февраль к январю 2018 года составил 100,9%. Бюджет прожиточного минимума для трудоспособного населения, скорректированный на индекс потребительских цен за февраль, равен Br223,17. Соответственно увеличенный в полтора раза он составит Br334,76.-0-
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