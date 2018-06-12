Новый размер удержания с нанимателей средств для выплаты зарплаты установлен в Беларуси

12 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси при расчете средств, подлежащих перечислению вне очереди платежей на погашение задолженности по заработной плате, наниматели должны бронировать в расчете на одного работника Br344,67. Данный норматив применяется с 11 июня 2018 года, сообщили корреспонденту БЕЛТА в Министерстве труда и социальной защиты.
В соответствии с указом от 27 ноября 1995 года №483 "Об обеспечении своевременной выплаты заработной платы", с нанимателей, имеющих задолженность по выплате зарплаты, в бесспорном порядке удерживаются суммы, соответствующие 1,5 размера бюджета прожиточного минимума для трудоспособного населения, скорректированного на индекс потребительских цен на каждого работника с учетом коэффициентов повышения тарифных ставок рабочих по технологическим видам работ, производствам и отраслям экономики.
По данным Национального статистического комитета, индекс потребительских цен за май к апрелю 2018 года составил 99,7%. Бюджет прожиточного минимума для трудоспособного населения, скорректированный на индекс потребительских цен за май, равен Br229,78. Соответственно увеличенный в полтора раза он составит Br344,67.-0-
|Нацбанк
|Лучшие курсы
|Покупка
|Продажа
|EUR
|2.3562 BYN
|2.356 BYN
|2.362 BYN
|USD
|1.9972 BYN
|2 BYN
|2.004 BYN
|RUB
|3.2041 BYN
|3.18 BYN
|3.2 BYN