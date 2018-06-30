30 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Новый самолет Embraer-195 пополнил флот "Белавиа", сообщили БЕЛТА в белорусской авиакомпании.

Самолет Embraer-195 с завода-изготовителя (Сан-Жозе-дус-Кампус, Бразилия) в новой ливрее "Белавиа" приземлился в Национальном аэропорту Минск. Он рассчитан на перевозку 107 пассажиров в двухклассной конфигурации: 11 мест в салоне бизнес-класса и 96 в экономклассе. Новоприобретенный самолет планируется использовать почти на всех рейсах маршрутной сети белорусской авиакомпании.

Воздушное судно прибыло в соответствии с договором, подписанным ОАО "Авиакомпания "Белавиа" и бразильской авиастроительной компанией Embraer на 52-м Международном авиасалоне Ле-Бурже 20 июня 2017 года. В соответствии с данным соглашением в апреле в Минск уже прибыл Embraer-175, а в мае - Embraer-195. Все воздушные суда поставляются с завода-изготовителя. Авиакомпания приобрела вышеуказанные самолеты в собственность за счет средств кредитования Банка развития Беларуси и Бразильского банка развития (BNDES).

Поставкой третьего самолета Embraer в 2018 году завершился третий этап реализации масштабного инвестиционного проекта по обновлению флота "Белавиа". В результате его реализации в течение 2014-2018 годов авиакомпания приобрела в собственность восемь современных высокоэффективных воздушных судов - три самолета Boeing 737-800 и пять Embraer-175/195. В настоящее время средний возраст самолетов составляет 14 лет.-0-