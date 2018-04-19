Новый самолет Embraer для "Белавиа" прилетел из Бразилии в Минск

19 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Самолет Embraer-175, который "Белавиа" приобрела у бразильской компании, успешно приземлился в Национальном аэропорту Минск, передает корреспондент БЕЛТА.

Лайнер преодолел 12 тыс. км из города Сан-Жозе-дус-Кампус, проведя более 16 часов полета, сменив четыре климатические зоны и успев пересечь шесть часовых поясов. За время полета израсходовано 25 т топлива. Embraer-175 рассчитан на перевозку 76 пассажиров в двуклассной конфигурации: 12 мест в салоне бизнес-класса и 64 - в экономклассе. Концепция салона гарантирует максимальный комфорт для пассажиров за счет конфигурации кресел два плюс два в экономическом классе обслуживания и два плюс один - в бизнес-классе. В Embraer-175 представлен тип бизнес-класса с жесткой перегородкой и увеличенным расстоянием между креслами. Первый коммерческий рейс новый авиалайнер совершит уже 24 апреля после завершения всех таможенных и технических процедур.

Генеральный директор авиакомпании "Белавиа" Анатолий Гусаров отметил, что за более чем пятилетний период использования воздушных судов данного типа сотрудники "Белавиа" приобрели положительный опыт их эксплуатации. "Новые Embraer, разумеется, окрашены в васильковые цвета авиакомпании, так полюбившиеся белорусским и иностранным клиентам", - добавил он.

Самолет Embraer-175 прибыл по договору, подписанному компанией "Белавиа" и бразильской авиастроительной компанией Embraer на 52-м международном авиасалоне Ле-Бурже 20 июня 2017 года. В рамках данной поставки в мае-июне 2018 года в Минск также прибудут два Embraer-195. Все воздушные суда поставляются с завода-изготовителя. Авиакомпания приобрела самолеты в собственность за счет средств кредитования Банка развития Беларуси и Бразильского банка развития. -0-