Новым директором Нацагентства по туризму стал Антон Галыня

21 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Новым директором Национального агентства по туризму Беларуси стал Антон Галыня, сообщили корреспонденту БЕЛТА в Министерстве спорта и туризма.
Сегодня состоялось его представление коллективам Нацагентства по туризму и департамента по туризму Минспорта.
Антон Галыня продолжительное время работал в аппарате Совета Федерации профсоюзов Беларуси. Занимал должность начальника главного управления международного сотрудничества аппарата Совета ФПБ.-0-
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