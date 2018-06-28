НПЦ по продовольствию планирует выпускать питьевую воду для детей

28 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Научно-практический центр НАН Беларуси по продовольствию планирует выпускать питьевую воду для детей, сообщила журналистам заместитель генерального директора по стандартизации и качеству продуктов питания центра Елена Моргунова, передает корреспондент БЕЛТА.

"В настоящее время центр, имея технологический участок в Марьиной Горке, закупил необходимое оборудование. Питьевая вода общего назначения уже разливается. Что касается воды для детей, то здесь предъявляются жесткие требования к технологии производства и качественному составу воды, к упаковке, маркировке, помещению. Работа ведется в раМках отраслевой программы "Детское питание. Качество и безопасность", завершится ориентировочно к концу 2019 года", - сказала Елена Моргунова.

Также она рассказала о других направлениях деятельности НПЦ. Ученые разрабатывают новые виды детского питания, государственные стандарты, которые регламентируют качество и безопасность продукции и сырья.

Всего внедрено в производство более 350 разработок центра, касающихся детского питания: различные виды молочных, кисломолочных продуктов, пюре, соков, кондитерских изделий, сухих смесей, в том числе адаптированных для детей от рождения до шести месяцев, сухих молочных продуктов для питания беременных женщин и кормящих матерей, мясных и плодоовощных консервов и др. Ведется работа по расширению линейки продуктов специализированного назначения для больных фенилкетонурией.-0-