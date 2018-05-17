НЦПИ: Беларусь - лидер в регионе по внедрению информационных технологий в нормотворческую деятельность

17 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь является лидером в регионе по внедрению информационных технологий в нормотворческую деятельность. Об этом заявил корреспонденту БЕЛТА директор Национального центра правовой информации Евгений Коваленко.

По его словам, государство в последние годы проявляет большую активность по информатизации различных сфер общественной жизни, в том числе правовой. "Беларусь является лидером в нашем регионе по внедрению информационных технологий в нормотворческую деятельность. Обеспечено полное публикование нормативно-правовых актов только в электронном виде на Национальном правовом интернет-портале. Проведена работа по созданию банка данных локальных актов государственных органов и организаций. Таких банков данных создано более 800", - сказал Евгений Коваленко.

Банки данных локальных актов госорганов и организаций интегрированы в информационную систему "Эталон", которую создает НЦПИ. При этом обеспечивается увязка принимаемых организациями и госорганами внутренних решений и общегосударственных законодательных актов. "Можно сказать, что уровень внедрения информационных технологий в современную правовую работу в стране достаточно высок, у нас есть определенные достижения, но мы не можем и не должны останавливаться на достигнутом. Существует много направлений, где информационные технологии только начинают развиваться в правовой сфере, мы будем их развивать", - заключил руководитель НЦПИ.

VI Международная научно-практическая конференция "Информационные технологии и право (Правовая информатизация - 2018)" проходит в Национальной библиотеке. Она объединила более 300 участников из семи стран ближнего и дальнего зарубежья. Участники форума обсуждают актуальные вопросы развития цифровой экономики, построения электронного государства, электронного правительства, внедрения информационных технологий в сферы госуправления, права, судопроизводства, исполнения судебных решений, а также информатизацию адвокатуры, нотариата и в целом работу, связанную с повышением правовой культуры, обеспечением правовой информацией граждан, субъектов хозяйствования, организаций.-0-