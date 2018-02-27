НЦЗПИ изучает проблемы применения новых правовых актов в сфере бизнеса

27 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Национальный центр законодательства и правовых исследований изучает проблемы применения новых правовых актов в сфере развития бизнеса, сообщает БЕЛТА со ссылкой на Национальный правовой интернет-портал .

Вопросы рассматриваются на сайте НЦЗПИ в рубрике "Дебюрократизация административных процедур и улучшение бизнес-климата в Республике Беларусь". Посетители сайта с помощью специальной формы могут сообщить о неоднозначном толковании на практике положений декрета №7 и указа №510 (с изменениями, внесенными указом №376), назначении проверок субъектов хозяйствования при отсутствии установленных законодательством оснований для их проведения, необоснованном привлечении субъектов хозяйствования к административной ответственности, наложении ареста на счета организаций и индивидуальных предпринимателей и др.

Полученная информация будет использована при совершенствовании правового регулирования административных процедур, а также для устранения излишних административных барьеров в отношении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.-0-