О буднях уголовного розыска, громких делах и престиже профессии - интервью

Белорусскому уголовному розыску 5 октября исполняется 100 лет. Во всех регионах страны проходят мероприятия, где чествуют лучших сыщиков. В том, что уровень преступности в Беларуси устойчиво снижается, все меньше становится тяжких и особо тяжких преступлений, есть и их немалая заслуга. Заместитель начальника главного управления уголовного розыска МВД Беларуси Максим Свирид отмечает, что это результат общих усилий общества, государства и правоохранительных органов. В интервью корреспонденту БЕЛТА он рассказал о самых запутанных делах, оснащенности сыщиков и о том, почему и в уголовном розыске важно наставничество.

- Максим Александрович, не секрет, что сегодня многие преступления уходят в интернет. Как меняется в связи с этим специфика работы уголовного розыска?

- По линии уголовного розыска регистрируются около 65% от общего количества преступлений. В их числе и те, что относятся к сфере высоких технологий. Например, мошенничество в интернете. Под это отрабатываются способы раскрытия таких преступлений, выстраивается учебный процесс. Главк занимается этим постоянно. Много внимания уделяем и профилактике, предупреждая людей о мошенниках в сети.

Преступления в сфере высоких технологий все больше влияют на криминогенную ситуацию. Нельзя сказать, что такая проблема не дает нам покоя, но, вполне возможно, в будущем она все больше будет доставлять нам хлопот. Но мы к этому готовы.

- Какие современные технические устройства используют оперативники? И как в целом вы оцениваете состояние материально-технической базы уголовного розыска?

- Уголовный розыск обеспечен всем необходимым. Проблем с оснащением органов внутренних дел, как это было в 90-х, нет. Но сразу поясню, что работа сыщика во многом носит интеллектуальный характер. Она связана с анализом обстоятельств совершения преступлений, криминогенной ситуации в целом, потенциала лиц, которые представляют для нас оперативный интерес.

Действительно, в своей работе мы используем новейшие технологии и техсредства. Но по понятным причинам мне не хотелось бы расшифровывать средства и методы нашей работы.

- Расскажите о ходе расследования громких уголовных дел, которые в свое время привлекли внимание общественности.

- Продолжаются розыски пропавшего в Гродненской области в Беловежской пуще Максима Мархалюка. Мы проводим большое количество оперативно-разыскных мероприятий, взаимодействуем со Следственным комитетом, Госкомитетом судебных экспертиз. Ход розыска неоднократно рассматривался с участием министра внутренних дел, председателя Следственного комитета. Работа проделана достаточно масштабная, но, к сожалению, пока результата нет. Местонахождение ребенка и достоверные обстоятельства его исчезновения нам неизвестны.

В 2016 году было совершено убийство предпринимателя Метельского в Березино. Главное управление уголовного розыска, главное управление по борьбе с организованной преступностью МВД, УВД Минской области и Березинское РУВД продолжают оперативно-разыскные мероприятия. У нас есть определенные предпосылки к успешному завершению расследования, раскрытию этого преступления.

Буквально в этом месяце мы раскрыли убийство женщины, которое было совершено в 2001 году в Докшицах. Благодаря результатам экспертиз, проведенных ГКСЭ, удалось идентифицировать человека, который мог быть причастен к преступлению. В итоге трое из четырех подозреваемых задержаны, арестованы. Думаю, что точка в этом деле будет поставлена в конце текущего - начале следующего года. Виновные понесут наказание.

Резонансное преступление было совершено в нынешнем году в Брестской области. В Кобрине убили мужа и жену. Убийца был установлен фактически в течение полутора недель. Неплохо сработало управление уголовного розыска УВД Брестского облисполкома вместе с территориальным подразделением. И это при том, что преступление было совершено в условиях неочевидности. С места убийства не было изъято практически никакой доказательной базы. Но определив мотивы совершенного преступления, выстроив версии, тщательно провели оперативно-разыскные мероприятия и установили человека, который совершил это убийство из неонацистских взглядов. Поэтому его жертвами стали люди неславянской национальности.

За этот год в Беларуси остается четыре нераскрытых убийства. В одном случае в Витебской области были обнаружены останки человека, предположительно, женщины. Мы устанавливаем ее личность, обстоятельства убийства. Возбуждено уголовное дело.

- Четыре нераскрытых убийства, на первый взгляд, не так много.

- Все убийства должны быть раскрыты. Каждое преступление - особая ситуация, в которую мы вникаем, кропотливо разбираемся. Личный состав территориальных подразделений УВД анализирует и проверяет любую информацию по тяжким преступлениям против личности. Так реализуется принцип неотвратимости наказания. Пока сотрудники уголовного розыска работают, ни одному преступнику не придется спокойно жить.

- Какие преступления совершаются в Беларуси, в Минске чаще всего? Есть ли какая-то специфика у отдельных районов в столице, например? Остались ли районы, у которых, как говорят в народе, дурная слава?

- Я работал в трех районах Минска - Советском, Партизанском, Ленинском. Почти два года работаю в центральном аппарате. Нельзя категорично утверждать, что есть деление регионов по специфике преступности. Понятное дело, для Минска в отличие от сельской местности не будет актуальна кража скота. В свою очередь на селе не распространены кражи из автомобилей.

В структуре преступности по линии уголовного розыска 60-65% иногда до 70% занимают кражи. А если брать все направления - наркоконтроль, БЭП, милицию общественной безопасности - то тайное хищение имущества занимает 40%. Это весьма специфический род преступлений, порой достаточно сложный с точки зрения установления подозреваемых. В большинстве случаев нет следовой картины. Да и самого места происшествия нет, если вытащили, например, кошелек из кармана. Но, несмотря ни на что, белорусская милиция справляется с расследованием таких преступлений успешнее всего на постсоветском пространстве. Сейчас более 50% краж в стране раскрывается. Это достойный результат.

Мы обладаем определенными данными о людях, которые могут быть причастны к совершению таких преступлений. Взаимодействуем с уголовно-исполнительной инспекцией, милицией общественной безопасности в части контроля за теми, кто ранее привлекался к уголовной ответственности.

Если оперативная обстановка в регионе меняется, обостряется по тем или иным преступлениям, мы пытаемся установить причину и тех, кто может быть к этому причастен.

В отдельных районах проживает больше людей, которые ранее привлекались к уголовной ответственности, состояли на учете в уголовно-исполнительной инспекции. Это в определенной мере сказывается на криминогенной ситуации. Но значительно больше на нее влияет злоупотребление алкоголем

- Насколько престижна, на ваш взгляд, профессия оперативника? Некий романтический ореол благодаря многочисленным фильмам и сериалам вокруг нее присутствует, но легко ли влиться профессию в реальности? Существует ли в уголовном розыске такое понятие, как шефство над молодыми сотрудниками или наставничество? Как это работает на практике?

- За всеми молодыми сотрудниками, прибывшими на службу в уголовный розыск, закрепляются наставники. Ими становятся самые подготовленные люди, способные поделиться с молодежью опытом, предупредить о возможных рисках и ошибках.

На престиж любой профессии влияют многие факторы. Одной зарплатой, которая у сотрудников уголовного розыска, кстати, неплохая, в него не заманишь. Оперативник работает с людьми, которые имеют определенный социальный статус. А киношные погони со стрельбой в его трудовых буднях большая редкость. В основном - рутинная кропотливая работа, анализ.

Наша деятельность связана с постоянным совершенствованием. Мы стремимся к тому, чтобы обучение не ограничивалось занятиями по служебной подготовке. Внимание этому уделяется на всех уровнях. Есть перспективы карьерного роста, возможности для самореализации. Главное, чтобы было желание этим заниматься. Государство создает достойные условия, чтобы милиция работала с полной отдачей службе. Мы же в свою очередь стремимся повышать эффективность своей работы.

Светлана САВКО,

БЕЛТА.-0-