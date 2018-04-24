ОАЦ создает площадку для удобного формата общения между людьми и госорганами

24 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Оперативно-аналитическим центром при Президенте Беларуси создается площадка для удобного формата общения между людьми и госорганами. Об этом в интервью газете "СБ. Беларусь сегодня" рассказал начальник ОАЦ Андрей Павлюченко, сообщает БЕЛТА.

Говоря о задачах центра на ближайшее время, Андрей Павлюченко отметил, что основная из них - стараться быть на шаг впереди киберпреступников и не отставать от тенденций в мировых IT-технологиях. "Будем продолжать вносить посильную лепту в процесс создания цифрового правительства на базе единой республиканской платформы передачи данных. Сейчас нами создается площадка, чтобы перевести все госорганы в удобный формат общения между людьми и государством. Любой человек, зайдя в свой личный кабинет на государственном ресурсе, получит всю исчерпывающую информацию по интересующему его вопросу, включая различные справки и документы. Это, во-первых, серьезно снизит коррупционные риски, во-вторых, резко повысит скорость взаимодействия государства и общества", - подчеркнул начальник ОАЦ.

По мнению Андрея Павлюченко, главный внутренний враг - это коррупция, "которая, как ржавчина, разъедает весь государственный организм". "Мы, конечно же, вместе с коллегами из других правоохранительных органов находимся в эпицентре борьбы с ней. Конкретно ОАЦ сосредоточен на противодействии коррупции в высших эшелонах власти. Широкой общественности не могу рассказать о наших методах, но могу вас заверить, что эту борьбу мы ведем достаточно успешно", - сказал он.

Задача центра - информационная защита не только экономики государства, но и каждого конкретного человека. "Когда речь идет о защите государственных ресурсов, то подразумевается и защита личных персональных данных каждого гражданина. Потому что люди - это главный и самый ценный ресурс государства. Их персональные данные в чужих руках могут оказаться удобным инструментом как для совершения преступлений, так и для оказания влияния на экономические и общественные процессы в стране", - сказал Андрей Павлюченко.

Начальник центра рассказал и об изменении характера атак на информационные системы в Беларуси. "Первоначально атаки на наши информационные системы действительно носили неорганизованный, стихийный характер. Но в последнее время появляется ощущение, что создание хакерских команд четко координируется неким центром. И не одним. Это мнение складывается из оценки методов работы этих групп, объединенных, вероятно, единой задачей - взломать наши системы защиты. Из разных соображений - как геополитического, так и меркантильного свойства", - сообщил Андрей Павлюченко.

Он также добавил, что у центра нет полномочий что-либо запрещать. "Зачастую указывалось, что "ОАЦ закрыл сайт, заблокировал ресурс...". Это абсолютная неправда! У нас нет полномочий что-либо запрещать. Мы обеспечиваем стабильную и надежную работу сетей и баз данных, являясь, скорее, инженерами и архитекторами национального сегмента интернета. Да, мы имеем право налагать административное взыскание на владельцев критически важных объектов информации за невыполнение требований по безопасной эксплуатации их информационной инфраструктуры. Но перед наложением такого взыскания проводили методическую, разъяснительную работу по устранению недостатков", - пояснил начальник центра.-0-