Объективность при рассмотрении обращений абитуриентов будет обеспечена - Анфимов

7 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Объективность при рассмотрении обращений абитуриентов, их родителей во время вступительной кампании будет обеспечена. Об этом заявил председатель Комитета государственного контроля Леонид Анфимов сегодня на заседании в КГК государственной комиссии по контролю за ходом проведения вступительных испытаний в учреждениях высшего и среднего специального образования в 2018 году, передает корреспондент БЕЛТА.

"В нашей стране выработана и эффективно реализуется целостная система организации вступительной кампании и контроля за проведением испытаний. Основная задача - предоставление равных возможностей при поступлении всем абитуриентам - обеспечивается в полной мере. Контроль осуществляется на всех этапах: при подготовке и проведении централизованного тестирования, вступительных внутренних испытаний, приеме документов и зачислении абитуриентов в учреждения образования", - сказал Леонид Анфимов.

Наряду с выполнением задач по предотвращению нарушений во время вступительных испытаний членами госкомиссии будут объективно и оперативно рассмотрены все обращения абитуриентов и их родителей. "В центральном аппарате КГК и комитетах областей организована работа горячей линии, будет проводиться личный прием абитуриентов и их родителей, - отметил Леонид Анфимов. - От того, насколько объективно и справедливо будут разрешены все спорные вопросы, зависит уверенность молодого поколения, их родителей в том, что государство создает для каждого гражданина равные условия для его жизни и самореализации".

Для обеспечения деятельности госкомиссии при КГК создана рабочая группа, руководителем которой выступает начальник главного управления контроля бюджетно-финансовой сферы Комитета госконтроля Павел Пинчук. Всего в работе госкомиссии задействованы более 160 госконтролеров.

Пункты ЦТ зарегистрированы в 41 учреждении образования, из них 13 - в Минске. Прием документов и зачисление абитуриентов будут осуществлять более 150 учреждений образования. В каждом из них сформированы комиссии по контролю за ходом вступительных испытаний.-0-