Объем изъятых таможенниками Беларуси в 2017 году наркотиков и психотропов увеличился в 60 раз

25 января, Минск /Юлия Дыленок - БЕЛТА/. Объем изъятых таможенниками Беларуси в 2017 году наркотиков и психотропных веществ увеличился в 60 раз по сравнению с 2016-м, сообщил сегодня журналистам председатель Государственного таможенного комитета Юрий Сенько, передает корреспондент БЕЛТА.
"В сравнении с 2016 годом в 2017-м на 17% возросло количество возбужденных таможенными органами уголовных дел по фактам незаконного перемещения наркотиков - 41 дело. Из незаконного оборота изъято более 1 т наркотических средств и психотропных веществ, что более чем в 60 раз превысило показатель 2016 года", - отметил Юрий Сенько.
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