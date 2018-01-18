Объем капремонта жилья в Беларуси в 2018 году планируется увеличить на 11,5%

18 января, Минск /Вера Сергеева - БЕЛТА/. В Беларуси в 2018 году планируется капитально отремонтировать 2,9 млн кв.м жилья, что на 11,5% больше, чем в 2017 году (2,6 млн кв.м). Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщили в Министерстве жилищно-коммунального хозяйства.

Согласно госпрограмме "Комфортное жилье и благоприятная среда" на 2016-2020 годы в Минске будет проведен капремонт 875 тыс. кв.м жилых домов, в Витебской области - 400 тыс. кв.м, в Гомельской - 395 тыс. кв.м, в Минской и Могилевской - по 330 тыс. кв.м, в Гродненской - 290 тыс. кв.м, Брестской - 280 тыс. кв.м.

"Объем капремонта приблизится к 3% от эксплуатируемой площади. Соотношение финансирования бюджетом и населением по-прежнему составит два к одному. Упор будет сделан на совершенствование технологий и сокращение сроков производства работ. Организации должны привлекаться на конкурсной основе. Планируется определить перечень работ, обязательных к выполнению", - рассказали в министерстве.

В перечне работ при капремонте - ремонт и замена внутридомовых инженерных систем электро-, тепло-, газо- и водоснабжения, водоотведения, ремонт крыши, замена окон и дверей во вспомогательных помещениях. Капремонт также включает устройство и замену козырьков над входами в подъезды, подвалы и над балконами верхних этажей, ремонт фундамента, восстановление отмостки и т.д. Необходимость проведения капремонта определяется на основании обследования состояния дома, срока его службы, генплана жилой застройки. Программы разрабатываются районными, городским исполнительным комитетами, местной администрацией района в городе по предложению заказчиков, эксплуатирующих жилфонд.-0-