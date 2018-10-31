31 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Объемы строительства жилья для многодетных в ближайшие три года существенно вырастут, сообщил заместитель премьер-министра Владимир Кухарев на совместном заседании двух палат парламента, передает корреспондент БЕЛТА.

"Правительство определило стратегию дальнейших действий: в течение ближайших трех лет объемы строительства жилья будут существенно увеличены и составят не менее 10 тыс. квартир в год", - сказал Владимир Кухарев. При таких темпах многодетные семьи в 2021 году будут стоять в очереди на улучшение жилищных условий не более года.

В этом году на очереди нуждающихся в улучшении жилищных условий стояли 34,8 тыс. многодетных семей. Из них 6 тыс. ждут очереди более трех лет, у почти 3 тыс. семей четверо и более детей. При этом, по словам вице-премьера, принятые меры позволят уже в текущем году обеспечить квартирами более 7 тыс. многодетных семей, что в 2,5 раза больше, чем в 2017 году.-0-