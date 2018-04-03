Объявлен фотоконкурс "MINSK 2019: мой привет II Европейским играм"

3 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Конкурс на лучшее фото (селфи), сделанное во время занятий спортом либо на фоне спортивных объектов "MINSK 2019: мой привет II Европейским играм" объявили радио "Беларусь" Белтелерадиокомпании совместно с фондом "Дирекция II Европейских игр 2019 года" при поддержке Министерства информации Беларуси, сообщили корреспонденту БЕЛТА в Мининформе.

Сюжет фотографии должен отражать специфику любимого вида спорта или спортивного объекта, где производилась съемка. Обязательное условие - снимок должен сопровождаться надписью "#MINSK2019" на любом доступном автору языке и в произвольной форме.

Для участия в конкурсе приглашаются как жители Беларуси, так и иностранные граждане без ограничения по возрасту.

Участники конкурса до конца октября могут направить файл с фотографией (селфи) на электронную почту: press@minsk2019.by либо подать заявку на официальном сайте международного радио "Беларусь" www.radiobelarus.by.-0-