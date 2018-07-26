Объявлен конкурс "100 талантов Национальной академии наук Беларуси"

26 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Национальная академия наук объявляет о проведении в 2018 году конкурса "100 талантов Национальной академии наук Беларуси", сообщили БЕЛТА в пресс-службе НАН.

Конкурс проводится ежегодно для привлечения и закрепления талантливой молодежи в научной, научно-технической и инновационной сферах, созданию молодежных научно-исследовательских групп и омоложения кадрового состава научных организаций, а также для обеспечения преемственности между учеными разных поколений.

К участию допускаются работающие в организациях НАН Беларуси кандидаты наук в возрасте до 30 лет и доктора наук в возрасте до 40 лет по состоянию на 1 января 2019 года. Лауреаты конкурса включаются в банк данных "100 талантов Национальной академии наук Беларуси" и в резерв руководящих кадров НАН. Кроме того, они получают единовременный грант на участие в международном научном мероприятии в течение одного календарного года с момента оглашения результатов конкурса, а также ежегодную премию в размере до 50 базовых величин в период вхождения в банк данных.

Для участия в конкурсе предлагается до 30 октября 2018 года направить комплект документов в конкурсные комиссии при отделениях НАН Беларуси с учетом отрасли (направления) научной деятельности участника.-0-