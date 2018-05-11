Объявлен конкурс для предоставления грантов Президента в науке на 2019 год

11 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Национальная академия наук Беларуси объявляет конкурс кандидатур для предоставления грантов Президента на 2019 год в науке. Такая информация размещена на сайте НАН, сообщает БЕЛТА.

Конкурс объявлен во исполнение указа от 13 сентября 2013 года №425 "О грантах Президента Республики Беларусь в науке, образовании, здравоохранении, культуре" в целях финансовой поддержки деятельности, имеющей приоритетное значение для развития науки.

Организации НАН Беларуси представляют документы выдвижения до 24 августа 2018 года, государственные органы и организации без ведомственной подчиненности - до 15 сентября 2018 года. Документы направляются в управление премий, стипендий и наград главного управления кадров и кадровой политики аппарата НАН Беларуси (220072, г. Минск, пр. Независимости, 66, каб. 317, 406).

Заявочные материалы на соискание грантов оформляются в соответствии с требованиями, установленными положением о порядке предоставления и выплаты грантов Президента в науке, образовании, здравоохранении, культуре, а также постановлением Совета Министров от 1 ноября 2013 года №951. С формами заявочных документов и рекомендациями по их оформлению можно ознакомиться на сайте НАН.-0-