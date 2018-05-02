2 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Объявлен конкурс на лучшую публикацию о Минском тракторном заводе, сообщили БЕЛТА в Министерстве информации.

Конкурс является открытым. На творческое соревнование представляются материалы, опубликованные в печатных СМИ, на интернет-ресурсах и вышедшие в телеэфир с 21 мая 2017 года по 20 мая 2018 года на бесплатной основе.

Победители будут выбраны в четырех номинациях: категория печатных СМИ и информационных агентств, категория интернет-ресурсов, категория телевизионных СМИ, категория на лучшее фото.

В конкурсе могут принимать участие редакции СМИ, интернет-ресурсы, отдельные профессиональные журналисты и внештатные авторы СМИ.

Конкурс на лучшую публикацию или сюжет средств массовой информации о деятельности предприятия Минский тракторный завод проводит при поддержке Министерства информации Беларуси. Он проходит с целью укрепления положительного имиджа ОАО "МТЗ" и содействия профессиональному росту журналистов.

Подробнее с информацией о конкурсе можно ознакомиться на сайте Минского тракторного завода.-0-