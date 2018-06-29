Объявлен конкурс на соискание премий РАН и НАН Беларуси

29 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Объявлен конкурс 2018 года на соискание премий Российской академии наук и Национальной академии наук Беларуси, сообщили БЕЛТА в пресс-службе НАН.

Премии РАН и НАН Беларуси присуждаются за выдающиеся научные результаты, полученные во время совместных исследований в области естественных, технических, гуманитарных и социальных наук, имеющие важное научное и практическое значение. В конкурсе могут участвовать ученые, которые являются гражданами России и Беларуси и работают в организациях, подведомственных Министерству науки и высшего образования России, а также в организациях НАН Беларуси. На конкурс могут быть представлены работы или серии совместных работ, выполненные коллективом ученых из данных научных организаций.

Авторский коллектив работы, выдвигаемой на конкурс, не должен превышать трех человек с каждой стороны, при этом количество участников совместных исследований с российской и белорусской стороны может быть неодинаковым. Работы принимаются к рассмотрению до 15 октября 2018 года.

Ознакомиться с положением о премиях, порядком представления работ и контактной информацией можно на сайте НАН.-0-