Объявлен открытый конкурс для СМИ на лучшие материалы по теме "Красный Крест в Беларуси и мире"

11 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Объявлен открытый Республиканский творческий конкурс на лучшие материалы по теме "Красный Крест в Беларуси и мире". Как сообщили корреспонденту БЕЛТА в Министерстве информации Беларуси, к участию принимаются материалы, опубликованные или вышедшие в эфир с 8 мая по 1 сентября нынешнего года.

Конкурс посвящен 70-й годовщине принятия Женевских Конвенций 1949 года и проводится среди журналистов, а также средств массовой информации, интернет-ресурсов и других на лучшую публикацию, репортаж, фотоработу и т.д. на тему гуманитарной деятельности Красного Креста в Беларуси и мире. Информация о проведении конкурса размещена и на официальных сайтах БОКК и Мининформа. С положением о конкурсе можно ознакомиться по ссылке http://mininform.gov.by/ru/mkk-konkurs/.

Материалы представляются в секретариат БОКК (220030, Минск, ул. К.Маркса, 35, телефон: 8 (017) 3271417) с пометкой "На Республиканский конкурс СМИ", а также на адрес электронной почты info@redcross.by не позднее 1 сентября.

Подведение итогов и объявление результатов конкурса состоится не позднее 1 октября. Победители конкурса будут награждены дипломами, памятными подарками.

Основными целями и задачами конкурса являются: популяризация деятельности Международного движения Красного Креста и Красного Полумесяца в мире и БОКК в Беларуси; привлечение внимания общественности к гуманитарным принципам и ценностям; активизация работы журналистов, направленной на популяризацию необходимости соблюдения норм международного гуманитарного права; поддержка наиболее талантливых журналистов, работающих в сфере социальной и правовой журналистики, содействие их профессиональному росту; размещение публикаций, фото и видеоматериалов в памятной книге, посвященной 70-й годовщине подписания Республикой Беларусь Женевских Конвенций 1949 года.

Организаторами конкурса выступают Белорусское общество Красного Креста и Министерство информации Беларуси при поддержке Комиссии по имплементации международного гуманитарного права при Совете Министров Беларуси.-0-