Объявлен первый республиканский конкурс публикаций о качестве и деловом совершенстве

18 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Объявлен первый республиканский творческий конкурс на лучшую публикацию о качестве и деловом совершенстве, сообщили корреспонденту БЕЛТА в Министерстве информации Беларуси.
К участию приглашаются журналисты и внештатные авторы печатных и электронных СМИ, интернет-ресурсов, а также издательства и рекламные агентства, студенты факультетов журналистики, полиграфии и дизайна вузов.
Конкурс будет проводиться в следующих категориях: печатные СМИ, электронные СМИ и интернет-ресурсы, "Фоторабота", "Рекламный плакат, ролик", "Надежда". Материалы с пометкой "На республиканский творческий конкурс на лучшую публикацию о качестве и деловом совершенстве" можно направлять в Мининформ до 15 декабря текущего года.
Положение о республиканском творческом конкурсе на лучшую публикацию о качестве и деловом совершенстве по итогам 2018 года размещено на сайте Министерства информации.
Конкурс призван привлечь внимание общественности к качеству и деловому совершенству как важнейшей составляющей устойчивого развития организаций и национальной экономики, активизировать освещение этой темы в средствах массовой информации, содействовать распространению опыта лучших предприятий.
Организаторами республиканского творческого конкурса на лучшую публикацию о качестве и деловом совершенстве выступили Министерство информации, Национальная телерадиокомпания и Государственный комитет по стандартизации Беларуси.-0-
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