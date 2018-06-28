Объявляем старт электронной очереди нового жилого дома "Рио-де-Жанейро" в новом квартале "Чемпионов" многофункционального комплекса "Минск Мир"

Dana Holding с радостью объявляет старт продаж нового жилого дома "Рио-де-Жанейро" в новом квартале "Чемпионов" многофункционального комплекса "Минск Мир", который состоится 4 июля.

В пятницу, 29 июня, на сайте bir.by будет открыто электронное бронирование квартир в новом жилом доме "Рио-де-Жанейро".

Квартал "Чемпионов", который на генплане застройки обозначен номером 18, расположен вдоль главного проспекта многофункционального комплекса "Минск Мир". Это самое сердце нового "города в городе", который создается в столице.

Квартал "Чемпионов" многофункционального комплекса "Минск Мир"

Квартал "Чемпионов" – это современные дома переменной этажности (от 10 до 25 этажей) с монолитным каркасом, что предоставляет максимум возможностей для индивидуальной планировки квартир. В основе проекта квартала – идея создания наиболее комфортной для проживания среды. В жилые дома встроены магазины, заведения общественного питания и объекты сервиса. В шаговой доступности – парковки и стоянки для хранения транспортных средств, но они располагаются вне дворовых территорий, поэтому каждый двор в квартале – это уютный зеленый уголок с многочисленными детскими и спортивными площадками. В квартале "Чемпионов" будет построена школа с бассейном на 1056 мест, а рядышком – детский сад на 230 мест. При каждом доме здесь предусмотрены велопарковки, а вдоль всех улиц застройки – велодорожки. Важно, что рядом – вся развитая инфраструктура многофункционального комплекса "Минск Мир": объекты культурно-бытового обслуживания, торгово-развлекательный центр, Международный финансовый центр, театр и городской парк.

Квартал "Чемпионов" объединяет в себе лучшие черты современной городской среды, а дом "Рио-де-Жанейро" – настоящая жемчужина этой европейской застройки. Нет сомнений, что квартиры здесь будут очень востребованны!

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Для вашего удобства на сайте по продаже недвижимости bir.by разработана система электронной очереди.

1. Для того, чтобы не упустить возможность приобрести желаемую квартиру, вам необходимо будет нажать кнопку "Электронная очередь".

2. Далее заполнить все поля в открывшейся форме (ФИО, номер телефона, e-mail заполняются в обязательном порядке).

3. Не забудьте загрузить фото паспорта: стр. 31, стр. 33, стр. с пропиской.

4. Заполнив все поля, нажмите кнопку "Получить номер очереди".

На экране вы увидите ваш номер очереди и уникальный код. Обязательно запишите или сфотографируйте их.

4 июля с 8.30 до 9.00 в офисе отдела продаж Dana Holdings по адресу П. Мстиславца, 11 будет проходить регистрация номеров электронной очереди, ранее полученных на сайте bir.by . Чтобы подтвердить свою очередь, пожалуйста, предъявите администратору ваш номер и уникальный код. В случае если вы обратитесь в офис отдела продаж после 9.00, ваш номер очереди, ранее полученный на сайте, становится недействительным. Необходимо будет пройти процедуру регистрации повторно, тем самым вы окажeтесь в конце очереди.

После того как администратор назовет номер вашей очереди, пожалуйста, в течение 5 минут проследуйте к менеджеру. По истечении 5 минут номер очереди считается недействительным и необходимо проходить процедуру регистрации заново. Тем самым вы окажeтесь в конце очереди!