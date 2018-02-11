Облачно с прояснениями, местами снег прогнозируется 12 февраля в Беларуси

11 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси 12 февраля будет облачно с прояснениями, в отдельных районах пройдет небольшой снег. Об этом сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.
Местами ожидается туман, на отдельных участках дорог сохранится гололедица. Ветер южный слабый до умеренного.
Температура воздуха в ночные и утренние часы понизится до 3-9 градусов мороза. Во второй половине дня прогнозируется до плюс двух - минус 3 градусов.-0-
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