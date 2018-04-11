Облисполкомы и Мингорисполком проведут 14 апреля прямые телефонные линии с населением

11 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Прямые телефонные линии состоятся 14 апреля в Мингорисполкоме и облисполкомах, сообщает БЕЛТА.

Телефонные линии с 9.00 до 12.00 в субботу проведут:

заместитель председателя Брестского облисполкома Величко Олег Иванович (80162213121),

первый заместитель председателя Витебского облисполкома Мацкевич Олег Сергеевич (80212222222),

первый заместитель председателя Гомельского облисполкома Микалуцкий Александр Викторович (80232331237),

председатель Гродненского облсовета депутатов Жук Игорь Георгиевич (80152735644),

председатель Минского облсовета депутатов Якубицкая Наталья Викторовна (80175004160),

заместитель председателя Могилевского облисполкома Пархамович Руслан Викторович (80222501869),

управляющий делами Мингорисполкома Мательская Анна Марьяновна (80172224444).

В Беларуси организовано еженедельное проведение облисполкомами и Минским горисполкомом прямых линий в целях повышения эффективности работы с обращениями граждан и юридических лиц, искоренения фактов бюрократизма и волокиты, бумаготворчества, а также для оперативного решения возникающих у людей проблемных вопросов. Такие прямые линии стартовали в январе 2015 года и проводятся по субботам.-0-