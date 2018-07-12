Облисполкомы и Мингорисполком проведут 14 июля прямые телефонные линии

12 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Прямые телефонные линии состоятся 14 июля в Мингорисполкоме и облисполкомах, сообщает БЕЛТА.

Телефонные линии с 9.00 до 12.00 проведут в субботу:

заместитель председателя Брестского облисполкома Клец Андрей Анатольевич (80162213121),

заместитель председателя Витебского облисполкома Аскерко Виктор Витальевич (80212222222),

заместитель председателя Гомельского облисполкома Горбачев Владимир Владимирович (80232331237),

заместитель председателя Гродненского облисполкома Лискович Виктор Андреевич (80152735644),

председатель Минского облсовета депутатов Якубицкая Наталья Викторовна (80175004160),

председатель Могилевского облисполкома Доманевский Владимир Викторович (80222501869),

заместитель председателя Мингорисполкома Крепак Александр Петрович (80172224444).

В Беларуси организовано еженедельное проведение облисполкомами и Минским горисполкомом прямых линий в целях повышения эффективности работы с обращениями граждан и юридических лиц, искоренения фактов бюрократизма и волокиты, бумаготворчества, а также для оперативного решения возникающих у людей проблемных вопросов. Такие прямые линии стартовали в январе 2015 года и проводятся по субботам.-0-