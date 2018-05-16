Облисполкомы и Мингорисполком проведут 19 мая прямые телефонные линии

16 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Прямые телефонные линии состоятся 19 мая в Мингорисполкоме и облисполкомах, сообщает БЕЛТА.

Телефонные линии с 9.00 до 12.00 проведут в субботу:

заместитель председателя Брестского облисполкома Ольшевский Вадим Иванович (80162213121),

заместитель председателя Витебского облисполкома Белоус Владимир Николаевич (80212222222),

заместитель председателя Гомельского облисполкома Горбачев Владимир Владимирович (80232331237),

управляющий делами Гродненского облисполкома Попов Игорь Андреевич (80152735644),

заместитель председателя Минского облисполкома Невмержицкий Сергей Петрович (80175004160),

заместитель председателя Могилевского облисполкома Некрашевич Виктор Владимирович (80222501869),

заместитель председателя Мингорисполкома Лаптев Виктор Сергеевич (80172224444).

В Беларуси организовано еженедельное проведение облисполкомами и Минским горисполкомом прямых линий в целях повышения эффективности работы с обращениями граждан и юридических лиц, искоренения фактов бюрократизма и волокиты, бумаготворчества, а также для оперативного решения возникающих у людей проблемных вопросов. Такие прямые линии стартовали в январе 2015 года и проводятся по субботам.-0-