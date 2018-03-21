Облисполкомы и Мингорисполком проведут 24 марта прямые телефонные линии

21 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Прямые телефонные линии состоятся 24 марта в Мингорисполкоме и облисполкомах, сообщает БЕЛТА.

Телефонные линии с 9.00 до 12.00 в субботу проведут:

председатель Брестского облисполкома Лис Анатолий Васильевич (80162213121),

заместитель председателя Витебского облисполкома Аскерко Виктор Витальевич (80212222222),

председатель Гомельского облсовета депутатов Зенкевич Екатерина Анатольевна (80232331237),

первый заместитель председателя Гродненского облисполкома Жук Иван Алейзович (80152735644),

заместитель председателя Минского облисполкома Сиренко Виктор Иванович (80175004160),

председатель Могилевского облисполкома Доманевский Владимир Викторович (80222501869),

первый заместитель председателя Мингорисполкома Римашевский Федор Викторович (80172224444).

В Беларуси организовано еженедельное проведение облисполкомами и Минским горисполкомом прямых линий в целях повышения эффективности работы с обращениями граждан и юридических лиц, искоренения фактов бюрократизма и волокиты, бумаготворчества, а также для оперативного решения возникающих у людей проблемных вопросов. Такие прямые линии стартовали в январе 2015 года и проводятся по субботам.-0-