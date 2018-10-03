Облисполкомы и Мингорисполком проведут 6 октября прямые телефонные линии

3 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Прямые телефонные линии состоятся 6 октября в Мингорисполкоме и облисполкомах, сообщает БЕЛТА.

Телефонные линии с 9.00 до 12.00 в субботу проведут:

заместитель председателя Брестского облисполкома Клец Андрей Анатольевич (8 016 221 31 21),

заместитель председателя Витебского облисполкома Ефремов Борис Сергеевич (8 021 222 22 22),

заместитель председателя Гомельского облисполкома Привалов Владимир Александрович (8 023 233 12 37),

заместитель председателя Гродненского облисполкома Бубенчик Елена Александровна (8 015 273 56 44),

председатель Миноблсовета депутатов Якубицкая Наталья Викторовна (8 017 500 41 60),

заместитель председателя Могилевского облисполкома Некрашевич Виктор Владимирович (8 022 250 18 69),

председатель Мингорсовета депутатов Панасюк Василий Васильевич (8 017 222 44 44).

В Беларуси организовано еженедельное проведение облисполкомами и Минским горисполкомом прямых линий в целях повышения эффективности работы с обращениями граждан и юридических лиц, искоренения фактов бюрократизма и волокиты, бумаготворчества, а также для оперативного решения возникающих у людей проблемных вопросов. Такие прямые линии стартовали в январе 2015 года и проводятся по субботам.-0-